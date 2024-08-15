Российская армия уже вторую неделю не способна справиться с украинскими воинскими частями на своей территории. Как сообщают независимые журналисты, прорыв ВСУ оказался возможен благодаря тому, что Генштаб ВС РФ проигнорировал все донесения российской разведки. Этот эпизод лишь иллюстрирует тот факт, что ведущие государственные институты России работают не на безопасность страны, а на создание и поддержание мифов, выгодных лично Владимиру Путину. Ответом на прорыв ВСУ в Курской области становится очередное "мифотворчество", но оно будет эффективно лишь до тех пор, пока Кремлю удается избегать всеобщей мобилизации в России, пишет в своем материале Jamestown Foundation.

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Ситуация в приграничных с Украиной российских областях остается напряженной. Даже по официальным российским данным, к 12 августа под контролем украинских сил оказалось 28 населенных пунктов. Также утром 12 августа ВСУ начали атаку на МАПП "Колотиловка" в Краснояружском районе Белгородской области. Местные жители жалуются на то, что Суджа и другие населенные пункты в результаты обстрелов в прямом смысле слова "превратились в труху".

При этом, по информации независимых журналистов, Генштаб ВС РФ в лице генерала Валерия Герасимова и высшего руководства проигнорировал доклады разведки о скоплении сил ВСУ у границы Курской области. Российская разведка предупреждала о подготовке наступления еще за две недели до того, как войска Украины вошли в Россию, однако Генштаб ВС РФ решил не ставить в известность об этом даже Владимира Путина. Из-за этого армия России была застигнута врасплох и пропустила войска Украины вглубь страны.

Это неудивительно, если учесть, что практически вся внешняя и во многом внутренняя политика современной России построена на мифах, очень сильно отличающихся от реального положения дел. Помимо чисто прагматической цели удержания власти, именно псевдоисторические мифы о невозможности существования Украины как самостоятельного государства во многом легли в основу путинской агрессии против Украины, и многие из них российский лидер затем повторил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Еще в начале полномасштабного вторжения американская разведка сообщала, что окружение Владимира Путина не сообщает ему точную информацию о происходящем, и это вызывает тревогу у американских военных. Российские аналитические центры, призванные вырабатывать внешнеполитическую стратегию с учетом реальной международной обстановки, лишь развивают и рационализируют путинские мифы о лидирующей роли Москвы в наступающем технологическом цикле и объединении "глобального большинства" вокруг России с целью изменить существующий мировой порядок.

Пропагандистские мифы давно стали не только средством оболванивания населения, а вектором, который определяет работу целого ряда важнейших направлений деятельности государства: внешнеполитической аналитики, разведки, военной сферы и даже борьбы с терроризмом. Во всех этих сферах российские чиновники и силовики пытаются продемонстрировать тот результат, который хотели бы видеть в Кремле.

Подобное мифологическое сознание начинает пронизывать все уровни жизни общества. Недавнее журналистское расследование показало, что среди российских чиновников немало любителей ролевых игр в стиле фэнтези, и для многих из них игра стала главным мотиватором участия в войне, где они решили "использовать свой боевой опыт". По словам одного из чиновников, российская политика "сильно игроизирована", а для игроков свойственно стремление к максимальной правдоподобности. "Что может быть правдоподобнее, чем схватки в реальной жизни?", – поясняет он. Вспомним, что главный виновник российский "гибридной" войны против Украины в 2014 году Игорь Гиркин (Стрелков) также увлекался военизированными играми и исторической реконструкцией.

На поле боя также выстраивается своя мифология, в которой не место реальным разведданным. Мы уже писали о том, что главным пропагандистским нарративом последнего времени стала иллюзия скорой и уже предрешенной победы, в которой нет места "пораженческим настроениям".

Главным выгодоприобретателем в такой картине мира становятся в первую очередь коррупционеры, которые, демонстрируя фейковые результаты, могут относительно безнаказанно разворовывать средства. Это тоже стало одной из причин прорыва ВСУ на Курском направлении. Теперь российские генералы и военкоры возмущаются количеству украденных миллионов рублей, которые должны были быть потрачены на минные поля, противотанковые рвы и другие элементы обороны. Как сообщают застигнутые врасплох украинским наступлением российские солдаты-срочники, в реальности у них не оказалось ни оружия, ни адекватных указаний от командиров. При этом, по данным СМИ, именно срочников бросают сейчас в зону боевых действий для отражения атаки.

Параллельно российская пропаганда выстраивает новый миф, призванный оправдать провал в Курской области в глазах населения. Основными здесь являются отсылки к образу "Курской дуги" – одному из главных сражений времен Второй мировой войны. Также усилия пропаганды направлены на то, чтобы смешать новости из приграничных областей с новостями с фронта и тем самым превратить их в стандартные "военные сводки", к которым большинство населения уже привыкло на третий год войны.

К примеру, российские военные аналитики рассуждают о том, что Суджу в Курской области невозможно даже сравнить по значимости с донбасским Покровском, который пытается захватить армия России. Сводки с приграничных российских территорий подаются под заголовком "новости СВО" и по подаче ничем не отличаются от сообщений с украинского Донбасса.

Действительно, на третий год войны российское большинство уже привыкло к сообщениям об обстрелах и смертях. К тому же благодаря пропаганде понятие "русские земли" оказалось предельно размытым, и часто используется по отношению к украинским территориям. Благодаря этому многие россияне не ощутили психологического эффекта от переноса войны на территорию своей страны – по крайней мере, пока она не затрагивает их лично.

Однако независимые обозреватели справедливо отмечают, что все, кто готов был отправиться на войну добровольцем, уже сделали это, и потому атаки на приграничные территории не приведут к росту желающих поехать на фронт. Остальные россияне готовы принимать любой пропагандистский миф, пока он не столкнулся с реальностью их собственной жизни – к примеру, в виде объявления новой мобилизации. И тогда общественные настроения могут стать совсем иными.