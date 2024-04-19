Пропагандистские контрасты: как РФ использовала 'всемирный фестиваль молодежи' для пропаганды выборов Путина на оккупированной Луганщине

В России накануне так называемых выборов президента прошел Всемирный фестиваль молодежи, который принимал город Сочи. Пока тысячи участников этого пропагандистского мероприятия проводили время на курорте, небольшую группу иностранцев отвезли в оккупированный Луганск, где те сыграли свою роль в попытке Кремля легитимизировать выборы Путина.

Об этом говорится в совместном материале проекта KibOrg и команды OSINT-направлении Центра готовности гражданских. На оккупированную Луганщину россияне привезли 20 иностранцев из 15 стран: Перу, Колумбии, Германии, Испании, Боливии, Анголы, Намибии, Пакистана, Кыргызстана и других.

За этот визит отвечало так называемое министерство молодежи "ЛНР". 9-10 марта иностранная молодежь прошла маршем по главным улицам Луганска и возложила цветы к памятнику советским солдатам и боевикам незаконных вооруженных формирований, которые воевали против Украины. Также они послушали пропагандистскую экскурсию, посмотрели концерт и встретились с самопровозглашенными руководителями псевдореспублики.

Наиболее интересным стало одно мероприятие, связанное с "выборами президента РФ". Во время него троих участников фестиваля молодежи ознакомили с подготовкой к этому фейковому волеизъявлению.

Иностранцы из стран Африки – Камерун, Конго и Намибия – поделились своими впечатлениями на камеру. Тем самым они внесли свой маленький вклад в имитацию выборов Путина. Одно из оккупационных изданий вовсе назвало их "международными экспертами", которыми иностранные гости, конечно, не были.

Среди участников мероприятий удалось обнаружить экс-боевика незаконных вооруженных формирований Тигана Зомбе. Луганские псевдоСМИ пишут, что участие в боевых действиях против Украины он прекратил, осел в Луганске и работает на одном из местных заводов. Кроме того, он якобы был "студентом из Конго", представлял оккупированную Луганщину на молодежном фестивале в Сочи, а также голосовал в Луганске на так называемых выборах президента РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, "выборы" в России проходили под пристальным контролем. И даже российские оккупанты, которых Путин отправил убивать украинцев, жаловались на жесткое "стимулирование" на "выборах" диктатора.

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