Пропагандист Соловьев устроил истерику из-за потери крейсера 'Москва' и признал удар украинскими ракетами 'Нептун'. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев пришел в бешенство из-за уничтожения российского боевого крейсера "Москва". В эфире своей программы он устроил истерику и обвинил Вооруженные силы РФ в том, что они не усмотрели за кораблем.

Эфир "Соловьев live" с истерикой кремлевского прихвостня состоялся 16 апреля, видео опубликовано в сети. Пропагандист "наехал" на ВС России из-за того, что они потеряли корабль (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота "Москвой". Я просто в бешенстве. Да, ему было много лет. Да, он прошел ремонт. Да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы, я все понимаю. Вы только объясните, как вы смогли его потерять? Объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря, в это время?" – сказал он.

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Соловьев признал, что удар был совершен украинскими ракетами "Нептун", и что корабль полностью сгорел. Он также разозлился из-за того, что на нем не сработала противопожарная система.

"Мне не важно, что произошло – то ли две ракеты "Нептун", как говорят украинцы, и с каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий бороться с такого рода ударами. Что, что-то было не активировано? Хорошо. Даже удар двумя ракетами. Возник пожар боекомплекта. А что у вас с противопожарной системой, объясните. Почему она не сработала и корабль практически выгорел изнутри дотла?" – сказал пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва", из которого ракетами убивали мирных украинцев, пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование России. Накануне в Украине сообщили, что наши военнослужащие нанесли по нему удары ракетами "Нептун". На борту находились 510 членов экипажа. В РФ говорят, что все они выжили.