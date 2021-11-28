Вчера утром на расее снова произошла серия "хлопков" и соответственно – пожар. Правда, на этот раз никто так и не получил главный приз – билет на концерт Кобзона, но все равно – уикенд получился сочный. Просто вслушаемся в звучание названия места происшествия: "Завод по производству боеприпасов имени Свердлова, в городе Дзержинск". Наверняка у лиц, ностальгирующих о пломбире по 2.20 и вкусной "варёнке", прямо слезы умиления над ушами навернулись. Но просто заметим, что так оно и было, названия там именно такие, в третьем десятилетии 21 века.

А дело было так. Завод себе мирно ваял боеприпасы, чтобы Путину было удобнее нести мир в соседние и дальние страны и тут началось. В 9:52 в пожарную часть позвонили и сказали о том, что сначала сработала пожарная сигнализация, потом – произошло несколько "хлопков", после чего и началось возгорание на площади 900 квадратных метров. Пострадало всего два лоботряса, которые подошли поближе, чтобы лучше расслышать "хлопки".

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Трудно сказать, что там за боеприпасы производят, но практически одновременно с пожарниками на место прибыли бригады МЧС, которые стали делать заборы воздуха и что-то там измерять неизвестными приборами. Можно не сомневаться в том, что такая забота партии и правительства о воздухе в городе с таким чудными названием предприятия возле предприятия с не менее прекрасным именем, местных жителей тронула до слез и они даже перестали кушать щи и запивать их настойками лекарственных растений, то есть – даже перестали чувствовать себя боярами, в этот момент.

Ничего особенно необычного там не случилось, поскольку пожар потушили уже к полудню. Никаких праздничных фейерверков и салютов не произошло, поскольку до Нового года еще месяц. С другой стороны, предприятие демонстрирует "хлопки" регулярно и этим там уже никого не удивишь. Тем более, что в 2018 году были хлопки более серьезные и они привели к пышным похоронам трех работников завода. В этот раз праздничная атмосфера подкачала, чего нельзя сказать о "хлопке" на алтайской шахте "Листвяжная", о котором мы писали ранее. По последним данным, там все оказалось намного богаче, и нахлопало там аж 52 "двухсотых".

Возможно, кому-то может показаться, что сравнивать эти события с веселым фестивалем или праздничным шоу несколько неуместно. Но с одной стороны, такие мероприятия мы теперь всегда оцениваем из расчета граф потерь противника: "Груз 200" и "Груз 300", лучше – "200", поскольку чем больше их одвухсотится там, тем меньше к нам попадет "отпускников", "заблудившихся" и прочих "освободителей", которых прийдется оформлять по этим графам уже здесь. А с другой стороны, кто сказал, что там это не воспринимается как повод для веселья? Вот что пишет российская пресса.

"Мэра города Прокопьевска Вячеслава Старченко отстранили от должности на второй день работы. Причиной увольнения Старченко с поста стал банкет, который сотрудники городской администрации решили устроить 25 ноября в честь его назначения на пост. В тот же день произошел взрыв на шахте "Листвяжная", в ходе которого погибли горняки и спасатели".

То есть, даже в этом городе и в этот самый день руководство города собралось на шумное застолье с хоровым пением негласного гимна РФ "Мурка" и прочими мероприятиями, присущими корпоративам. Жаль, сейчас трудно вызвать клоунов с роялями, но тем не менее, как-то они перебились и пока по городу носились машины с мигалками, руководство накидывалось водочкой и бутербродами с икрой.

В общем, неделя прошла не зря и судя по тому, как "хлопки" пошли как раз на тех направлениях, на которых так сосредоточился Путин – военка и энергоносители, то "Проклятие Мидаса" работает неотвратимо, с чем россиян можно и поздравить. Чем сильнее Путин будет напирать на это, тем длиннее будет список в указанных выше графах потерь.