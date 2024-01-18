Проблемы нарастают: разведка Британии оценила, как война против Украины ударит по экономике России

Долговременная война страны-агрессора России на территории Украины негативно повлияет на перспективы экономики России. Импорт в стране рос быстрее экспорта, что, вероятно, привело к обесценению рубля с начала российского вторжения и вызвало инфляцию.

Видео дня

Об этом сообщает министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки. При условии, что Россия увеличивает расходы на оборону за счет других отраслей, существует риск "перегрева" экономики России.

Центральный банк России решил увеличить процентную ставку на 1 процент, подняв ее на новый базовый уровень в 16 процентов. Это уже пятое повышение с начала текущего цикла повышений, который начался в июле 2023 года, когда базовая ставка составила 6,5 процента. Рост был меньше по сравнению с предыдущими повышениями.

Инфляция в России продолжала набирать обороты до конца 2023 года, увеличившись до 7,5% в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 6,7% в октябре. По оценкам российской статистической службы, инфляция на 2023 год составит 7,4%, что почти вдвое превышает целевой показатель Центрального банка.

Ранее сообщалось, что экономика России может не выдержать растущих издержек на фоне ограниченного предложения и растущей инфляции. Причина – пребывание в состоянии опасного перегрева.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин на "прямой линии" 14 декабря похвастался "достижениями" экономики РФ, зачитывая показатели по табличке. По его словам, Россия наращивает ВВП, а гражданам не нужно бояться ускоряющейся инфляции, хотя на самом деле миллионам российских семей приходится сокращать расходы из-за значительного роста цен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!