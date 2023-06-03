Россия страна чудацкая и крайне опасная. И для самой себя и для окружающих. Поэтому она действительно управляется внешними силами. Но не Господом Богом, как полагают наиболее романтичные россиянцы, и не жидомасонами, в чем убеждено подавляющее большинство глубинного народа. В самые критические моменты в ход ее истории вмешиваются прогрессоры. Для реализации своей миссии они обычно выбирают среди россиян какого-нибудь совершенно отъявленного негодяя. Потому что, если делать в этой стране Добро, то из чего же еще его делать, если не из Зла. Так 70 лет назад важнейшая миссия была поручена энергичному и предприимчивому альфа-самцу Лаврентию Берия. Он блестяще ее выполнил, но вскоре был профилактически элиминирован.

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Угроза, возникшая сегодня в России и проецируемая на весь мир, сопоставима с проблемой 1953 года. Было найдено неожиданное творческое решение. Загнать патриотическое Z-быдло в капитулянтское стойло. Предложить ему вместо ядерного холокоста расправу над сотней генералов и олигархов, назначенных изменниками Родины и виновниками поражения. Эту благородную миссию взяли на себя неизвестные нам прогрессоры. Кураторы ИПСО "Пригожин" творчески переработали ленинские методички 1917 года и вложили их в уста так удачно подвернувшегося им харизматика с кувалдой:

"НЕ МЫ придумали эту спецоперацию и развязали безмозглую педерастическую братоубийственную войну. НЕ МЫ по-хамски прошлись сапогами по всей территории Украины. НЕ МЫ просрали под Киевом, Сумами, Черниговом, Харьковом, Херсоном. МЫ пришли спасать Родину, когда она нас позвала. МЫ освободили Артемовск, а МО снова его просрет. Шойгу и Герасимов должны будут застрелиться. Или мы повесим их на Красной площади. Мобики, откройте глаза и порвите ЖОПЫ тем негодяям на Рублевке, которые бросили вас в эту трагедию"

Темные силы Минобороны буквально в эти часы пытаются уничтожить взбунтовавшихся бойцов ЧВК Вагнер при их самовольном отходе из Бахмута.

"Мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида – заряда от так называемых "Змей Горынычей". Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх", – заявил Пригожин.