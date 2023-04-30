Путин сильно много на себя взвалил, став на 100% воплощением всего, что протекает в России. Учитывая ежедневное возрастание числа вызовов, усложнение ситуации вокруг страны и на внутреннем контуре, он все меньше и меньше чувствует уверенность в своем будущем. Аналогично близкий круг все чаще задаётся неудобными вопросами: конец вождя – вопрос времени, но как после этого быть избранным, каким образом гарантировать себе сохранение статуса, денег, жизни в иных реалиях? Тем более число различных "мудил", поднимающих лапы на Кремль, растет.

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К примеру, в 2021 году перед кремлевскими бюрократами остро стояла проблема контроля над генералитетом, который поднял голову на фоне оккупации части территории Украины и чувствовал себя на коне. В ФСБ пристально мониторили ситуацию в армейских рядах и в конечном итоге, чтобы нивелировать армейский полюс, для него создали капкан "спецоперации". Сейчас генералам плюют в морды, смешивают их с грязью, ведь они показали свою недееспособность и ущербность в управлении войной. Про управление Россией они уже даже не помышляют. Некогда популярный Шойгу, претендовавший на роль преемника, выглядит недоразумением в погонах. Поскольку армейский спецназ как род войск почти полностью обнулили, штурм кремлёвского Тадж-Бека не предвидится теперь лет 8-10.

На место Шойгу изо всех сил рвется Пригожин. Он бросил на кон почти все, чем владел, сжёг под Бахмутом свое детище ЧВК "Вагнер", превращенное теперь в жалкое в военном плане зрелище, так и не выдавшее какого-либо убедительного результата. Зато за полгода Пригожин из "поваренка" при царе вырос до политического гиганта, чей рейтинг вполне сопоставим с падающим рейтингом Путина.

Это только в замерах бюджетных социологов за обитателя Кремля готовы отдать свои голоса 80%, однако картина в полях куда менее обнадеживающая. Никакие внезапные и отдающие постановочностью наскоки в Крым, Мариуполь, Херсон не способны смыть с Путина клеймо труса. К тому же, как упоминалось выше, любитель длинных столов играет в геополитику ради сохранения своей шкуры. Чем больше молодых парней зароют в землю, тем меньше шансов на протест. Оттого мобилизация будет только набирать обороты.

Пригожин ловко воспользовался моментом и напротив выглядит в глазах рядовых россиян как подлинное лицо войны, в отличие от стерильного деда в Кремле. Он не боится грязи, смерти, и, кажется, заключил сделку с самим дьяволом. Он действует открыто, но делает вид, что по-отечески. Ведь именно благодаря его идее с уголовниками на фронте смогли уцелеть десятки тысяч молодых парней.

На каком-то этапе Пригожин рассматривался как контролируемая фигура, просто один из многих ликов всеобъемлющего путинизма, но теперь он отпочковался, вышел в свободное плаванье. Хотя в военном плане "Вагнер" уходит под землю, в политическом плане в среде патриотического лагеря позиции "вагнеров" растут по экспоненте. Пригожин сейчас хочет спрыгнуть с темы "СВО" и полностью посвятить себя руководством всеми патриотическими силами. За ним миллионы семей участников вторжения в Украину, и, конечно, ресурс военкоров, которые отодвинули на задний план официальную пропаганду.

У дирижёра "оркестра" врождённое чутье, ведь за несколько дней до начала контрнаступления ВСУ он выходит из-под удара. Теперь вся ответственность за дальнейшие события на фронте будет только на Путине. Именно его Пригожин подспудно обвиняет во всех провалах на фронтах, в т.ч. "жестах доброй воли" в Херсоне или Харьковской области.

Он реально загнал Путина в угол. Дабы располовинить ответственность готовится сценарий назначения Пригожина на позицию министра обороны. Все прямо как в басне Крылова: "и щуку бросили – в реку". Ведь при Пригожине на данном посту вся российская армия будет перелицована в новый "Вагнер". Учитывая огромный опыт команды короля наемников в организации переворотов, подобное решение сверхопасно для президента РФ. Но есть ли у него выбор?