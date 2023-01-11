'Пригожин просто так не сдастся': Эйдман рассказал о 'подковерной' борьбе, развернувшейся в России

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в последнее время все больше пытается конкурировать с минобороны РФ и другими олигархами за финансирование. Это привело к тому, что на территории страны-террористы выросло количество частных военных компаний.

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Увеличение количества российских ЧВК обусловлено, в том числе, борьбой за власть в России. Об этом в интервью УНИАН рассказал российский социолог и блогер Игорь Эйдман.

По его словам, особая борьба у Пригожина началась с экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, который также пытался создать собственную ЧВК. Эйдман считает, что ранение Рогозина на временно оккупированных территориях также связано с противостоянием с главарем "Вагнера".

"Сейчас Пригожин там главные куски отгрызает, но другие, какой-нибудь Рогозин думает "Почему бы мне туда не пристроиться?". Я, кстати, уверен, что координаты Рогозина слил Пригожин, потому что до этого у них была жесточайшая публичная перепалка. Видимо, Пригожин был страшно недоволен, что Рогозин начал тянуть свои шаловливые ручки к его куску военного пирога, и угрожал ему откровенно в паблике", – рассказал Эйдман.

Социолог подчеркнул, что главарь ЧВК "Вагнер" пытается конкурировать с российским минобороны и другими олигархами за то, чтобы заграбастать как можно больше финансирования военных расходов. Эйдман отметил, что в борьбу вступили многие люди из путинского окружения, однако Пригожин пытается продать себя российскому диктатору, как "самого эффективного человека на войне"

"Я думаю, Пригожин так просто не сдастся, он очень агрессивный деятель, ему удалось продать себя Путину в качестве чуть ли не единственного эффективного человека на войне", – отметил социолог.

Он добавил, что вся власть и финансовые потоки Пригожина держатся за счет поддержки Путина. Социолог считает, что лишь благодаря этому главарь ЧВК "Вагнер" держится на плаву и успешно конкурирует с другими российскими группировками.

Напомним, основатель российской частной компании "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает использовать сообщения об "успехах" наемников в Соледаре, чтобы укрепить их репутацию как эффективной боевой силы.

Ранее сообщалось, что Путин пытается поставить на место Пригожина. С этим может быть связано назначение начальником главного штаба сухопутных войск России Александра Лапина.

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