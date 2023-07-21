Мало кто заметил, что Пригожин и Уткин фактически анонсировали новый переворот, который они собираются устроить, когда "дождутся момента".

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Первобытные дикари сидят в белорусской засаде и ждут, когда старый вялый рыхлый мамонт российской власти попадёт в ловушку.

Ждут они, скорее всего, крупного поражения российской армии в Украине, которое приведёт к окончательной дискредитации руководства министерства обороны и расколу силовиков. В этой ситуации Пригожин опять может всплыть на поверхность и стать мотором нового заговора.

Из транскрипта видеозаписи вчерашнего шабаша на пригожинской базе:

Пригожин: "Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время".

Утикин (Вагнер): "Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро".

Вагнеровец: "Мы поедем ещё этих пи***ов гасить?".Пригожин: "Обязательно, парни!".