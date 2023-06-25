'Пригожин чуть не стал кровавым паром': на росТВ выдали эпическую причину фиаско вагнеровцев

Вооруженный бунт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его многотысячного войска наемников хоть и не был доведен до конца, но нанес заметный удар по репутации диктатора Владимира Путина и его режима. Теперь кремлевским пропагандистам приходится искать отговорки и пояснения, чтобы отбелить своего фюрера, для этого они прибегают к немыслимым версиям.

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В частности одиозный телеведущий еженедельной программы "Вести" Дмитрий Киселев, автор крылатого выражения про "радиоактивный пепел", снова прибегнул к ярким словосочетаниям, заметив, что Пригожин на подступе к Москве едва ли не был превращен регулярными войсками РФ в "кровавый пар". А причиной тому стала якобы низкая поддержка мятежа среди россиян и дефицит топлива в танковых бензобаках (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда практически никто в обществе и государстве не поддержал мятеж, стало ясно, что поход на Москву лишен всякого смысла. Бензин у бронированной колонны кончился, а ощущение, что главарь мятежников Пригожин вот-вот превратится в кровавый пар усилилось", – глаголет зарвавшийся телеведущий.

Подобная трактовка вызвала недоверие и откровенную насмешку даже у коллег по цеху пропагандиста. В частности небезызвестная в либеральных кругах Ксения Собчак усомнилась, что пригожинские войска смогли так стремительно развернуться на тяжелой бронированной технике и уехать по направлению к украинскому фронту, если уж переживали нехватку бензина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что не только российские, но и ряд западных СМИ уделили внимание вооруженному бунту, инициированного Пригожиным. Первые полосы авторитетных изданий содержат упоминание о "гражданской войне" в РФ, которая завершилась, так и не начавшись по-настоящему.

Одним из ключевых уроков, который вынесли из этой истории иностранные политики, это отсутствие единства, слаженности и реального силового ресурса в России. "Переворот", конечно, не стал переломным моментом для войны в Украине, но показал, что сегодня российский фронт гораздо слабее, считает глава МИД Италии Антонио Таяни.

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