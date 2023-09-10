Прошел один год и сто девяносто семь дней войны. На Мариупольском направлении карты ISW фиксируют небольшое продвижение ВСУ на юг от Роботино и такое же едва заметное продвижение между Вербовым и Новопрокоповкой.

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На Бердянском направлении ВСУ ведут бои уже на северо-западной окраине Новомайорского. На остальных направлениях никаких изменений не зафиксировано.

Россияне активно готовятся к отражению украинских атак и перебрасывают для этого новые части как на Мариупольское, так и на Бердянское направления. Я, разумеется, могу ошибаться, но мне кажется, что решающее сражение по прорыву второй линии “суровикинского вала" в районе Вербового вот-вот начнется.

От исхода этого сражения зависит успех всей летне-осенней кампании 2023 года. Если успех будет достигнут и украинские войска, оставив позади позиции россиян, вырвутся на оперативный простор, то исход войны будет на 70% предрешен. Если этого не получится, то тогда основные усилия будут перенесены на весну 2024 года. И нам предстоит еще одна военная зима.

Вчера агентство Reuters, со ссылкой на анонимного западного чиновника, сообщило о том, как Запад оценивает военный потенциал России. В принципе Reuters - солидное агентство, которое торгует только проверенными новостями, поэтому их оценки, как правило, заслуживают доверия.

Так вот, этот их источник сообщил, что российский ВПК на самом своем пике может производить не более 200 танков в год. При том, что российская армия теряет в Украине примерно 2000 танков в год. То есть для того, чтобы восстановить довоенный потенциал, России понадобиться 10 лет. Такая же пропорция сохраняется и по всем остальным видам бронетехники.

Также говорится, что Россия в состоянии произвести от 1 до 2 миллионов снарядов в год. Причем специально оговаривается, что на цифру 2 миллиона она в состоянии выйти лишь через несколько лет. В прошлом году, работая со складов долговременного хранения, Россия выстрелила от 10 до 11 миллионов снарядов. Но теперь запасы иссякли и ее артиллерия плотно сидит на голодном пайке.

В принципе, это совпадает с оценками других экспертов, которые ранее оценивали потенциал российской снарядной отрасли в 1,5 миллиона снарядов в год. Что означает, что российская армия может себе позволить не более 4 – 5 тыс. выстрелов в день.

(Сравните с прошлогодней ситуацией, когда на пике штурма Северодонецка и Лисичанска российские артиллеристы выстреливали по 70 – 80 тыс. снарядов в сутки только на этом направлении).

Украинская армия уже давно поставлена союзниками с ситуацию, когда ее артиллерия стабильно выстрелитвает 5 – 7 тыс. выстрелов в сутки, и эта цифра вряд ли может в ближайшее время радикально измениться.

Раньше, на фоне российского “огненного вала" это казалось каплей в море. Теперь же Украина превосходит Россию по этому показателю. Особенно с учетом того, что украинская артиллерия стреляет дальше, точнее, а за счет большего калибра (155 мм против 152 мм), ее снаряды мощнее российских и, следовательно, наносят противнику больший урон.

Таким образом, стоны покойного Пригожина были совершенно обоснованы (как и нынешние сообщения российских военкоров с линии фронта): у путинского войска действительно жесткий снарядный голод. И экспертный консенсус состоит в том, что Путин ничего радикально изменить не в состоянии.

Эта проблема не решается простым вливанием денег. Нужно изготовить соответствующее оборудование, наладить производство нужных марок стали, взрывчатки, смонтировать технологическую линию, отладить производство, обучить людей и т.д. На это уйдет пара-тройка лет. А к тому времени война уже будет проиграна…

Кто же мог подумать, что старых советских запасов “им. маршала Устинова “ не хватит для победы? Никто… Поэтому и закрыли снарядное производство. Например, в Новосибирске. А теперь как его восстановить? Никак…

Там нынче уже вместо цехов жилые дома и торгово-развлекательные центры понастроили. С легкой руки генерал-полковника госбезопасности Чемезова… Плевать он хотел на то, что это были т.н. “мобилизационные мощности", которые запрещено перепрофилировать.

Кому-то может и запрещено, но только не другу Путина. Такие дела…

Это стало уже банальностью, говорить, что самый большой вред безопасности России всегда наносили сотрудники госбезопасности. Мало кто может с ними в этом вопросе посоперничать. Хуже Чемезова в этом плане только сам Путин. Впрочем и он подполковник госбезопасности. Так что все сходится…

И да, из Америки приходят хорошие новости: пишут, что вот-вот Байден примет решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Что ж, держим кулаки. Пусть уже он примет это решение поскорее. Вот вернется из Индии (пардон, Бхарат) с саммита G-20 - и решит.

Кстати, в продолжение вчерашней темы про немецкие “Гепарды": сегодня Зеленский сообщил, что союзники в ближайшее время передадут Украине еще партию этих зенитных танков “для защиты энергетических объектов". (Теперь, когда проблема производства патронов для них решена, “Гепарды" снова становятся чрезвычайно востребованными).

Вот, вроде, и все, о чем я хотел сегодня написать. Не так уж плохо для субботы, а? И знайте: наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!