Поки регулярні війська РФ приводять у повну бойову готовність жести доброї волі, найближче оточення бункерного вже шукає, "кто віноват?".

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Найкреативніше попрацював Совбєз ім. Патрушева. Американська The Washington Post зашкварилася зі спробою привʼязати Прігожина до українського ГУР МО: ватажок найманців пропонував українським військовим інформацію, де атакувати російські війська в обмін на виведення ЗСУ з Бахмуту. У такий спосіб американське медіа пояснювало народу, що всі т.зв. успіхи "вагнерів" - це договорняки, а регулярні війська просто підставив ватажок найманців.

Зашквар у тому, що вперше про це журналісти WP запитали в інтервʼю у президента Зеленського, посилаючись на матеріали злитих в мережу даних американської розвідки. Глава держави звинуватив їх у роботі на Росію, тим паче, що подібних матеріалів у витоках не було. WP цей фрагмент вилучило з інтервʼю, але через день опублікувало вже свій текст із розлогим трактуванням: "Прігожин декілька разів навʼязував ГУР свої послуги, але Київ відхилив його сватання".

WP можна було повірити, якби вона до того так старанно не артикулювала меседжі Совбєза РФ: то напише, що США просять Україну показати "відкритість до переговорів з Росією". (https://t.me/orestokratiia/4)Іншим разом заявлять, що "перемога України малоймовірна". А якось ця неупереджена газета з доброго дива назвала секретаря Совбєза Ніколая Патрушева "людиною, що може хотіти зайняти місце Путіна". (https://t.me/orestokratiia/16)

Прігожин не такий вишуканий, і від свого імені у рідному телеграмі від душі обливає міністра оборони Шойгу та начштабу Герасимова усілякими інформаційними "нечистотами". Ватажок "вагнерів" відкрито називає міноборони педерастами й зі швидкістю 12-річного тіктокера публікує відео про те, як росіяни втікають з фронту.

"Коли (ЗСУ) зайдуть в Берховку, це означатиме поступове оточення Бахмута... ", - каже Прігожин, - "Керівництво - це проблема, яку треба вирішити, або російський народ сам її вирішить". А потім душевно розповів, як брянська ППО збила 5 своїх тазиків.

"Перегрупування" - це насправді відступ, а "тактичний відступ" - це просто втеча, - знущається вчорашній кухар над російським МО, і радить розстріляти Герасимова.

Західні спецслужби вважають, що президентський імунітет у Прігожина закінчується, і незабаром кухар якось невдало наступить на міну. Або випʼє несвіжого чаю. Це ясно, як божий день: бо його лайка у перемішку зі словами "Шойгу" та "Герасимов" набагато милозвучніша невибагливому російському вуху, ніж публікації отого буржуазного WP. І це він ще не розпочинав. Хоча, будемо відвертими: найголовніше він уже зробив, показавши, що тупих генералів можна і треба мочити. Слідом за Прігожиним підуть інші стрєлкови з гіркіними й інші "народні месники" від ФСБ, ГРУ та других патріотичних структур, котрим закортить застовбити своє чільне місце на хвилі народного гніву.

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