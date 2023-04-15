Похоже, россияне наконец-то превзошли себя и достигли дна дикости, пишет Александр Мотыль для 19fortyfive.

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Недавно опубликованное видео показывает, как российский солдат обезглавливает живого украинского солдата, а затем демонстрирует его окровавленную голову.

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Російський правозахисник Володимир Осєчкін вважає відео справжнім. За його словами, він "зв'язався з колишнім командиром першого відділення четвертого взводу сьомого штурмового загону ПВК "Вагнер" Андрієм Медведєвим, який зараз перебуває у депортаційній в'язниці у Швеції. Затримані там мають доступ до мобільних телефонів і комп'ютерів. Він надіслав йому це відео. Той подивився його кілька разів і безперечно впізнав своїх колишніх колег, бійців ПВК "Вагнер", за їхніми особливими псевдонімами, за тим, як говорять, що говорять по радіозв'язку, та по іншим ознакам".

Така жорстокість, що спирає дух, – не щось нове для російської армії. Осєчкін зазначає, що "в інтернеті є відео, як "вагнерівці" вбивають полоненого кувалдою в Сирії, а також відео, як розчленовують потім його тіло".

На початку березня 2023 року ще одне відео показало, як росіяни страчують беззбройного українського військовополоненого.

Не дивує й ця дикість. Адже Росія домагається "остаточного вирішення" своєї неспокійної української проблеми, здійснюючи геноцид. Російські солдати займалися масовими зґвалтуваннями та розстрілами українських мирних жителів. Особливо в таких місцях, як Буча та Ірпінь. Вони мали численні камери тортур по всій Україні. З такою історією обезголовлення має вигляд звичайної справи.

І все ж таки обезголовлення – це щось значне. Воно має нагадати проросійськи налаштованим західним політикам та аналітикам, що Росія Володимира Путіна – не проста авторитарна держава, яка має свої геополітичні інтереси. Ні, це злочинна держава, яка, як і нацистська Німеччина, перестане вбивати тільки тоді, коли її змусять зупинитися. Переговори з Путіним про Україну так само корисні, як і переговори з Гітлером про Освенцім.

Зрозуміло, що така Росія ніяк не може претендувати на стратегічне партнерство із Заходом.

Рутинізація жорстокості в Росії також каже нам щось важливе про стан російської армії. Переможцям нічого поводитися як нацисти. Невдахи, на відміну тих, хто знає, що може перемогти, швидко переймають прийоми Адольфа Гітлера. Дикість – це все, що в них залишилося.

Переклад Gazeta.ua