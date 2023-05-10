newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | "Президенты"-заложники: позор своих "стран"

'Президенты'-заложники: позор своих 'стран'

Директор мордора приказал вассалам поработать его живым щитом. И они покорились!

Видео дня

Нагнулись и прогнулись. "Лидеры" "независимых" "государств"!

Какое несмываемое позорище!

"Явились по Вашему приказанию!" Бляааа…

Зря они, между прочим, думают, что честь и совесть могут быть в политике разменными монетами. Премьер несчастной Армении уже показал, как, пренебрегая ими, можно потерять одновременно и людей, и земли, и чью бы то ни было поддержку.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...