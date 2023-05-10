Директор мордора приказал вассалам поработать его живым щитом. И они покорились!

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Нагнулись и прогнулись. "Лидеры" "независимых" "государств"!

Какое несмываемое позорище!

"Явились по Вашему приказанию!" Бляааа…

Зря они, между прочим, думают, что честь и совесть могут быть в политике разменными монетами. Премьер несчастной Армении уже показал, как, пренебрегая ими, можно потерять одновременно и людей, и земли, и чью бы то ни было поддержку.