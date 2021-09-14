Как псковские десантники, убитые в Чечне, разгромили ливонских рыцарей на Чудском озере. Зачем Александр Франчетти, россиянин, живущий в Праге, помогал оккупировать Крым. Идея для Симоньян, Эрнста и Добродеева

Сначала о новых подвигах исторического спецназа.

12 сентября Путин открыл мемориал Александру Невскому в Псковской области в честь 800-летнего юбилея князя. Путин рассказал, какой великий полководец был Невский, и что он фактически основал российское государство. Жаль, что Александр Ярославич не слышал, он был бы крайне озадачен. Особенно, если бы ему кто-то растолковал, что такое "Россия". Возвращаясь в самой скульптуре Путин объяснил, что, образы полководца и его дружины, по задумке авторов композиции, собирательные:

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"Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время".

Бойцы 6-й роты Псковской дивизии ВДВ были убиты во второй чеченской войне под Аргуном в 2000 году . Скульптор Виталий Дмитриевич Шанов просто так ничего не лепит и не ваяет. Он давно сотрудничает с РПЦ и Минобороны, постоянно ваяет для них всевозможных святых и патриотических истуканов, как на конвейере. Так что никакой отсебятины он наваять не мог. Значит зачисление псковских десантников задним числом в дружину Александра Невского – это и есть та единственно верная версия истории, которую нельзя искажать. Ну, как "историю" про 28 панфиловцев и другие патриотические сказки. Тут, правда, есть некоторая недосказанность. Если псковские десантники сражались в составе дружины Невского, то ливонские рыцари - это получается чеченские борцы за независимость? Я не против, просто хотелось бы уточнить.

А еще на открытии этого памятника патриарх Кирилл объяснил, почему Невский воевал против Запада. По словам патриарха,

"Князь Александр Невский не направлял острие своей борьбы против тех, кто оккупировал нас с востока, потому что ясно осознавал, что тем, кто пришел с востока нужны были наши желудки и кошельки, то есть наши деньги, а вот те, кто пришел с запада, им нужны были наши души, наше сознание".

Ну, а про самого Невского г-н Гундяев сказал так:

"Это великий пример того, когда власть и святость соединяются в одной личности. И это великий пример для всех власть имущих - от самых главных начальников до самых маленьких: соединяйте свою власть большую или малую с личной доброй жизнью, будьте примером не только в области профессиональной, но и как люди. По жизни своей будьте примером для других. Вот это и есть все то, чему учит сегодня святой благоверный великий князь Александр Невский и власть имущих да и всех нас".

Двадцать лет своей жизни Александр Ярославич был фактически верным холуем Орды, ездил в Орду ползал к хану на коленях между огней, раздавал подарки ханским женам и чиновникам. В 1257-м, когда в Новгороде случились волнения из-за монгольской дани и начатой завоевателями переписи населения, был убит назначенный Александром посадник Михалко, пособник Орды. Александр Ярославич навел Орду на непокорных новгородцев и устроил показательную расправу: одним бунтовщикам он приказал отрезать носы, другим - выколоть глаза. А через два года Александр Ярославич лично участвует в переписи дворов, которую устраивали в Новгороде монголы для расчета сбора дани…

Напрасно Гундяев говорит, что Орде не нужны были души и сознание завоеванных народов. Он сам и есть наглядный продукт власти Орды, под которой сформировалась церковь и священники, готовые лизать задницу любой власти. Батый – значит Батый. Сталин – значит Сталин. Гитлер – значит Гитлер. Путин – значит Путин. Потому что "симфония", а также "соборность". Александр Невский – один из тех, кто заблокировал европейский путь развития той территории, которая сейчас называется Россия. И сделал это не из "патриотизма", а из элементарной борьбы за власть, в которой главным его ресурсом были расположение ханов и отряды ордынской конницы. Именно поэтому он раздавил Новгород который тогда был вполне европейским городом, членом Ганзейского союза, с населением практически поголовно грамотным (см. Берестяные грамоты). Именно поэтому он наводил ордынцев на тех Рюриковичей, которые пытались сопротивляться Орде.

Устраивать "моральный суд" над варяжским князем, жившим восемь столетий назад – наивный идиотизм. Но делать из него пример для подражания для людей 21 века – не только идиотизм в кубе, но и порядочная гадость.

Александр Невский – крайне интересный исторический персонаж, оценка исторической роли которого зачастую больше говорит об оценивающем, нежели о самом князе. Например, Василий Осипович Ключевский, самый глубокий и добросовестный российский историк (на мой вкус, естественно) во всем своем 9-томном "Курсе русской истории" упоминает Александра Невского всего несколько раз, всякий раз по одной строчке. Есть у меня на этот счет гипотеза. Ключевский, убежденный в том, что Россия суть европейская страна, не мог не понимать пагубной роли Невского в российской истории, но и ссориться с РПЦ не желал. И потому сделал из него фигуру весьма многозначительного умолчания…

Сталин, Дзержинский, Грозный, Малюта Скуратов, Невский… Это все собирательный образ "Единой России". Недалек тот час когда эта партия введет статус "исторического члена "Единой России" и их всех туда запишет. Уверен, что уже сегодня на вопрос кто такой Александр Невский какая-то часть россиян скажет, что он вместе с Путиным разгромил немцев и утопил Гитлера в Чудском озере.

А в это время в Старый Оскол привезли ковчег с мощами и икону Александра Невского. Привезли, естественно, на БТРе в сопровождении полицейского конвоя. Ну, а как еще возят иконы?

Ко дню сегодняшнему.

Тем временем в Праге задержан активист "русской весны" и пособник оккупации Крыма. В чешской полиции рассказали, что основанием стал ордер, выданный Украиной. Александр Франчетти – гражданин России, который с 2000 года постоянно живет в Праге и работает фитнес-тренером. По информации журналистов, в 2014 году он прибыл на полуостров за два дня до начала конфликта и сформировал военизированную группировку "Северный ветер", участники которой следили за безопасностью линий электропередач, газопроводом и передвижением машин. Группировка подчинялась офицерам российской армии. Это сигнал буревестникам Русской весны. Россия – зона не только для нас, но и для них. Выход за периметр чреват неприятностями…

Предвыборный угар

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский возмутился тем, что в соцсети Инстаграм запустили рекламу, в которой якобы от его имени предлагают освободить петербургских евреев от налогов.

Спасибо, что не сообщили о том, что Борис Лазаревич пьет кровь христианских младенцев. Но все по лекалам Протоколов сионских мудрецов.

В этой новости прекрасно все. И то, что Борис Вишневский на глазах превращается в совершенно титаническую фигуру, для борьбы с которой уже недостаточно двойников и его оппоненты обращаются к приемам "старой доброй" юдофобии. И то, что охотнорядство в 21 веке трансформировалось: от кровавого навета на евреев перешло к фискальному навету…

В минувшую пятницу 10 сентября на канале НТВ вышел фильм в рубрике "ЧП. Расследование": "Кураторы и провокаторы — 2".

Вот анонс этого изделия: "Когда шансов нет, а деньги есть: кто из оппозиционеров только за эту предвыборную кампанию заработал на безбедную жизнь за бугром? Почему Запад продолжает спонсировать экстремистов? В каких кабинетах Брюсселя и Вашингтона готовится план по дискредитации выборов в России? Как верхушка запрещенного ФБК подставила своих сторонников и сбежала? И кто еще не теряет надежды протолкнуть своих людей во власть?".

Одним из главных "героев" этой очередной фальшивки НТВ стал автор этих строк. Причиной моего очередного "попадания в телевизор" стал телефонный разговор с моим товарищем, Михаилом Шнейдером о деятельности Гражданского комитета по контролю выборов. В разговоре Михаил похвастался, что мы надеемся своими наблюдателями закрыть все участки.

"Они хотят закрыть все участки!!!" - таким трагичным голосом прокомментировал закадровый голос, как будто мы со Шнейдером сговаривались взорвать атомную станцию или отравить водопровод.

У этой истории помимо невероятной глупости и бездарности изготовителей теле-фальшивок есть и другая сторона.

Вот недавно поговорил я с Леонидом Гозманом, по его просьбе рассказал ему о том как врет RT. И через пару часов на том самом RT Антон Красовский пересказывает Леониду Гозману содержание нашего с ним разговора. Теперь вот стоило мне поговорить с Михаилом Шнейдером, как тут же содержание нашего разговора транслирует НТВ.

В этой связи у меня есть рацпредложение к Маргарите Симоньян, Олегу Добродееву, Константину Эрнсту и Алексею Земскому (НТВ). Если вы считаете, что вашей аудитории так интересны мои мысли про то, что весь ваш фашизм накроется медным тазом, и всех вас ждет трибунал, то я ж не против: подключите мой телефон напрямую к федеральным каналам и обойдемся без тупых посредников. Заодно и контора сэкономит на зарплате стукачей и подслушников. Все польза Родине…

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