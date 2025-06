Позволит РФ продолжить финансировать войну: в ISW оценили, что повлечет решение Ирана закрыть Ормузский пролив

Возможное решение Ирана закрыть Ормузский пролив вызовет значительный скачок мировых цен на нефть, что принесет большую экономическую и финансовую выгоду России. Это обратит вспять месяцы снижения доходов от российской нефти и позволит стране-агрессору продолжить финансировать свою войну против Украины в среднесрочной перспективе.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Напомним, что пока за закрытие Ормузского пролива для судоходства проголосовал иранский парламент, но решение еще должен одобрить Высший совет национальной безопасности, а фактически – верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

По словам аналитиков, на сегодня цены на фьючерсы на сырую нефть марки Brent закрылись на уровне $77,27 20 июня, что на 11,4% выше, чем 12 июня, непосредственно перед израильскими ударами по Ирану.

Предполагается, что цены на нефть, скорее всего, резко вырастут в геометрической прогрессии, если Иран закроет Ормузский пролив: различные отчеты предсказывают скачок от $90 до $130 в худшем случае.

Доходы России от нефти и газа составили 11,1 трлн рублей ($120,3 млрд) в 2024 году или примерно 30% от общего объема доходов федерального бюджета РФ. До 2025 года они неуклонно снижались, при этом доходы в мае 2025-го были заметно ниже, чем в прошлом году.

Министерство финансов России более чем утроило целевой показатель дефицита бюджета на 2025 год в мае с 0,5% от мирового внутреннего продукта (ВВП) до 1,7% от ВВП после нескольких месяцев ошеломляюще низких доходов от нефти и газа.

Газета The Moscow Times 9 июня заявила, что, по мнению экономистов из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при так называемом главе РФ, высокие расходы и низкие доходы от нефти в России могут исчерпать Фонд национального благосостояния (ФНБ) к 2026 году.

Аналитики отмечают, что Кремль очень полагается на ФНБ и доходы от нефти и газа для финансирования своей войны против Украины, поскольку российское правительство выделило 41% (примерно $178 млрд) от общего федерального бюджета России на 2025 год только на национальную безопасность и оборону.

"Ранее ISW подсчитал, что высокие потери России на поле боя и продолжающиеся экономические ограничения могут помешать ей продолжать войну против Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе, однако устойчивый рост цен на нефть может удержать Россию на плаву в экономическом плане", – констатировали эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июня издания Bloomberg и Politico писали, что Европейский Союз, вероятно, отказался от снижения потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Среди возможных причин – влияние войны Израиля и Ирана на энергетический рынок, а также разногласия внутри самого блока.

