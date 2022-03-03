В российском руководстве реально ощущаются перспективы Гаагского трибунала.

В Москве часть членов правительства и высших должностных лиц других органов власти попытались подать в отставку. Повиновение пока еще удерживается угрозами немедленного ареста и пожизненного заключения.

В Крыму Гоблин, Константинов и "понаехи" сидят на тревожных чемоданах.

Ожидается поток российских "беженцев" из Крыма в Сибирь, за Урал и другие места исторического обитания. Активно ходят слухи о возможных заградительных отрядах Росгвардии на крымском мосту.

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В Донецке и Луганске "черти" из оккупационных структур плохо информированы о происходящем и потому бешено вращают головой в разные стороны. Перед бегством ожидается массовый грабеж населения.Те же слухи о возможных заградительных отрядах Росгвардии на переходах в РФ.

Путин пытается запугивать не только Украину и НАТО. Главная его задача – запугать собственную страну и перевести её на "самодостаточную" модель Северной Кореи. С ситуацией он уже не справляется.