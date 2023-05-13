Одни говорят, что Путин напал на Украину, потому что решил победой в этой войне укрепить свою власть и популярность. Другие – что он сделал это под влиянием идеологических имперских, украинофобских мотивов. В какой-то степени всё это имеет отношение к реальности.

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Но наиболее точный ответ на вопрос о причинах вторжения дал колумнист NYT, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман: Путин – просто дурак, опасный, кровавый дурак, неспособный адекватно оценить последствия своих действий (именно это – главный признак дурака).

Фридман подробно написал об этом в своей колонке в The New York Times под заголовком "Владимир Путин — самый опасный дурак в мире".