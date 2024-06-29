'Потерь нет': на Запорожье ликвидирован оккупант, принимавший участие в захвате Крыма

Украинские воины ликвидировали очередного российского оккупанта, пришедшего в Украину с оружием в руках. Магомед Алискандеров принимал участие в захвате Крыма в 2014 году, позже воевал против сирийского народа.

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"Награда" настигла "ветерана боевых действий" на украинском Запорожье в конце прошлого года. На опубликованный спустя несколько месяцев после того некролог обратил внимание блогер Necro Mancer.

Магомед Алискандеров из Волгоградской области оказался оккупантом со стажем. Свою "карьеру" начал со срочной службы в 247 гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку ВС РФ в 2009 году. Порядки в российской армии Алискандерову настолько понравились, что он остался служить по контракту.

"С 2012 года является ветераном боевых действий. Неоднократно принимал участие в боевых действиях, в составе 247 гв. ДШП", – отмечают россияне в некрологе.

За прошедшие годы Алискандеров успел натворить немало горя. В 2012 году он участвовал в так называемой "контртеррористической операции", которую Россия устроила в Дагестане.

В 2014-м оккупант, родившийся уже после объявления РФ независимости и почему-то считающий, что Крым должен принадлежать ему, принял участие в захвате украинского полуострова. Эту страницу в биографии захватчика авторы некролога стыдливо назвали "защитой границ Крыма – крымской весной".

В 2020-м Алискандеров отправился убивать уже сирийцев, что делал, судя по некрологу, в течение длительного времени.

Кульминацией в биографии оккупанта стало "активное участие в СВО на территории Украины": в нашу страну с оружием в руках он пришел еще в 2022 году.

Такое упорное стремление сеять смерть и разруху не могло остаться незамеченным российскими властями: за многочисленные военные преступления оккупанту вручили два ордена мужества (одну он, правда, получил уже после "денацификации"), медали "за отвагу", "за воинскую доблесть" и Суворова.

В конце-концов своего "героя" нашла и настоящая "награда": 1 ноября 2023 года он был уничтожен на Запорожье.

Напомним, ранее в июне стало известно, что на войне в Украине был ликвидирован российский экс-депутат от партии Путина. Бывшего завсегдатая госдумы Владимира Дмитриева сначала подстрелили на фронте украинские защитники, а затем его догнал наш дрон.