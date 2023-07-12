"Посягают на безопасность России": в Кремле назвали гарантии безопасности для Украины от Запада "опасными"

В России раскритиковали предоставление Украине гарантий безопасности от стран G7. Мол, это "посягает на безопасность" самой РФ.

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Соответствующее заявление 12 июля сделал пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондентов. Его высказывания процитировал ряд пропагандистских СМИ.

"Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным, потому что предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность Российской Федерации", – заявил представитель страны-агрессора.

Он пригрозил, что это "чревато негативными последствиями", а Европа после этого станет "гораздо более опасной на долгие годы".

Напомним: 11-12 июля в Вильнюсе (Литва) проходит саммит НАТО. Во второй день встречи украинская делегация запланировала двусторонние переговоры с партнерами и другие мероприятия. Основные темы обсуждения для Украины – это гарантии безопасности, приглашение в Альянс и военная помощь стране.

Детальнее о том, что происходит в Вильнюсе 12 июля, читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– 12 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил, что Украина будет частью НАТО. Официальное приглашение поступит после того, как страна выполнит все условия. Он также повторил позицию, что до окончания войны, развязанной Российской Федерацией, страна не сможет вступить в военный блок.

– Владимир Зеленский на пресс-конференции со Столтенбергом заявил: Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. "Украина будет членом НАТО, когда действительно соответствующие будут условия. Я подразумеваю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле", – сказал он.

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