Северная Корея, вероятно, увеличит поставки вооружений в страну-террористку Россию на фоне Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Во вторник, 25 февраля, в РФ прибыла делегация северокорейской Трудовой партии Кореи, целью визита стало обсуждение активизации сотрудничества с российской правящей партией "Единая Россия".

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Об этом сообщается в материале Института изучения войны (ISW). К тому же спутниковые снимки зафиксировали 110-метровое судно у порта Расон у границы КНР и РФ, которое может перевозить вооружение.

"Русские и северокорейские государственные СМИ сообщили, что руководитель консульского департамента МИД России Андрей Климов и посол Северной Кореи в России Син Хонг Чхоль встретились в Москве с высокопоставленной делегацией Северной Кореи, включая члена Политбюро КНДР Ри Хи Йонга. Единой Россией" и ТПК", – говорится в сообщении.

Спутниковые снимки также показывают ряд контейнеров протяженностью около 100 метров на пирсе в порту Расон, рядом с пришвартованным судном. Как сообщается, оно прибыло на внутреннюю часть пирса 20 февраля и переместилось на внешнюю часть 21 февраля, что может свидетельствовать, что судно разгружало контейнеры на внутренней стороне и загружало новые контейнеры на внешнюю сторону перед отходом.

В ISW отметили, что Северная Корея могла использовать порт Расон для транспортировки боеприпасов во Владивосток, Россия в ноябре 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года стало известно, что КНДР значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию и нарастила производство оружия в своей стране в обмен на финансовую помощь и нефть. Для пополнения запасов российской оккупационной армии вооружение транспортируется по морским и железнодорожным путям. Данные также подтверждали и официальные представители США и Южной Кореи.

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