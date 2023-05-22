Николай проснулся в своем роскошном пентхаузе от страшного грохота, который потряс весь дом, однако немецкие стеклопакеты выдержали и не лопнули. Он вскочил с кровати и подбежал к окну. Где-то невдалеке и на горизонте полыхал огонь. Его прошиб озноб, но не столько от пламени пожаров, сколько от темноты расстилающейся по всему городу. Нигде ни малейшего проблеска света и это означало только одно – все подстанции Москвы разрушены ударами крылатых ракет НАТО.

Видео дня

Вчера Президент Путин отказался подписать Акт о полной и безоговорочной капитуляции после того, как НАТО уничтожила своими Томагавками без ядерного оружия всю армию России, включая флот с АПЛ. На этот шаг НАТО пошло после тактического ядерного удара России по позициям украинской армии в степях Донбасса. “Enough is enough" (хватит!), - сказали в НАТО и Вашингтоне, несмотря на то, что этот ядерный удар пришелся больше по российской армии и украинская сторона пострадала очень незначительно. Москва хотела напугать Запад, а вышло все наоборот, - Запад стукнул кулаком по столу.

"Ну, вот, допрыгались кретины со своим русским миром, - едко подумал Николай, - теперь кранты и городу и стране". Он мог принимать иногда молниеносные и верные решения, работая менеджером аналитического отдела в одном из крупнейших банков Москвы. "Маша, - крикнул он в темноту квартиры, - собирайся, быстро, сваливаем отсюда". "Куда?", - послышался сонный голос его жены. "На кудыкину гору!, - зло крикнул Николай, включая фонарик своего айфона, который он подхватил на ощупь с письменного стола, - пять минут на сборы!". "А как же вещи?", - плаксиво отозвалась жена. "Какие вещи?!, - рявкнул Николай, - тебе жить надоело? Посмотри в окно – городу звездец!". Он быстро одел джинсы и рубашку, стремглав подскочил к сейфу и выгреб оттуда все в рюкзачёк, - шестьдесят с лишним тысяч долларов, драгоценности и документы. Подхватив спортивную сумку, он лихорадочно бросил туда пару бутылок воды, банку икры, колбасу и кое-что из продуктов, хранящихся в холодильнике. На ходу сунул туда же свой джемпер Nike с кроссовками и две пары нижнего белья. "Маша, ты где?", - нервно крикнул Николай в темноту большой квартиры. "Сейчас, - послышался голос жены, - я в ванной". "Даю тебе две минуты", - раздосадовано ответил Николай, укладывая своего любимого песика мопса в переносную корзинку.

Минут через пять они уже выходили из своей квартиры и пошли по лестнице вниз в гараж, лифт не работал. Жена второпях побросала самое необходимое в небольшой чемоданчик и волочила его за собой, они спешили и благо, что их клубный дом имел всего 4 этажа. В гараже цокольного этажа они почти подбежали к своей новой Ауди, бросив все сумки на заднее сиденье вместе с корзинкой, где их мопсик недовольно ворчал, и плюхнулись на сиденья. Выезжая из гаража, Николай услышал, что кто-то еще завел в гараже машину и загорелись фары Мерседеса. "Ага, - подумал Николай, - не я один такой умный". На темных улицах пока было безлюдно и редкие машины проезжали в обеих направлениях. Николай ехал осторожно, но быстро, игнорируя красный свет светофора. "Коля, тебе же штрафы большие придут", - попыталась предостеречь его жена, но осеклась. "Какие штрафы?!",- фыркнул ее муж, - я не уверен, что мы сюда вообще вернемся". Когда он выехал на кольцевую, то машин уже сильно прибавилось. "Лишь бы до смоленской трассы доехать без остановок, - загадал желание Николай, - а там проскочим". Время в машине показывало 3 часа 40 минут ночи.

Им повезло, они доехали до смоленской трассы без происшествий и влились в поток машин, увеличивавшийся с каждой минутой. "Куда мы едем?", - поинтересовалась жена Николая. "В Беларусь, - коротко резюмировал Николай, - больше некуда. Ее, надеюсь, бомбить не будут. Как доедем, посмотрим – куда дальше". Радио в машине передавало неутешительные известия об уничтожении энергосистемы столицы. Он не то, чтобы гнал свое Ауди, но старался не уходить с крайней левой полосы, где скорость машин держалась под 160 км/час. Никаких полицейских патрулей не наблюдалось вообще. На пути он сделал одну остановку, чтобы выгулять мопсика и передохнуть на десять минут. Машин, ехавших по трассе немного поубавилось. "Хорошо, что вчера заправил полный бак, как чувствовал, что такое произойдет", - довольный собой подумал Николай, проезжая заправочную станцию с большой очередью к ней. Четыре часа гонки и они подъехали к пограничному посту Беларуси. Пограничник слегка наклонился к открытому окну Ауди и вежливо поинтересовался: "С какой целью едите в Беларусь?". "Навестить своих родных и друзей", - соврал Николай, подавая свой паспорт, в который вложил стодолларовую купюру. Пограничник открыл паспорт, посмотрел в него и незаметно взял банкноту, улыбнувшись: "Счастливой дороги". Проехав пограничный пост Николай облегченно вздохнул: "Пронесло". "Куда теперь?", - утомленно спросила жена. "Давай, рванем лучше в Витебск, - решил Николай, - это совсем близко, а в Минске будет бардак и очень скоро".

В начале десятого они въезжали в Витебск. Николай нашел в своем айфоне самый дорогой отель города и набрал в GPS его адрес. Подъехав к отелю он заметил только один автомобиль с московскими номерами. В холле было пусто и Николай направился к ресепшен, поздоровавшись: "Номер люкс, пожалуйста". "Доброе утро, - очень вежливо ответили ему, но заселение у нас после 14 часов". "Можно сейчас?", - сдерживая легкое раздражение попросил Николай. "Конечно, но это будет стоить дополнительно 50%". "Давайте", - Николаю не терпелось отдохнуть и принять душ. Оказавшись в номере, они перевели дух, приняли душ и Николай начал нервно набирать риэлтеров по аренде жилья: "Нам нужна 2-х комнатная квартира в новом доме люкс". "Я устала и хочу спать", - пожаловалась его жена. "Спи, - махнул рукой Николай, - а я поеду подписывать договор аренды, завтра цены будут заоблачные". Он арендовал люкс квартиру в новом доме всего за 800 долларов. Завтра такая же квартира стоила уже пять тысяч. Вернувшись в отель, Николай рухнул в кресло, открывая виски и тоник: "Теперь самое время напиться". Он включил телевизор и ахнул, - все улицы Москвы были забиты машинами, светофоры не работали. Город погрузился в коллапс. "Мы очень вовремя оттуда соскочили, – с довольной ухмылкой подумал Николай, попивая виски в люкс номере витебского отеля, - теперь начинается новая жизнь и непонятно какая".