"После Пригожина – восстание машин": военные объекты РФ атаковали беспилотники

В то время как россияне продолжают обсуждать неудавшийся мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер", которые не дошли всего 200 км до столицы РФ, подкралась новая "напасть". В этот раз беспилотники атаковали объекты оккупантов в Москве и Подмосковье, что впервые даже парализовало работу главного правительственного аэропорта. Произошедшее вызвало настоящую истерику у пропагандистов и тех россиян, кто поддерживает войну против Украины.

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Законные цели

По меньшей мере пять беспилотников утром 4 июля атаковали самое "сердце" страны-агрессора. Неизвестные БПЛА, которые оккупанты сразу же безапелляционно назвали "украинскими", засекли в Новой Москве и Подмосковье.

Для тех, кто не знает: Новой Москвой называют территории, присоединенные к столице РФ во время расширения административных границ 2012 года. Тогда площадь города увеличилась почти в 2,5 раза.

После того как два дрона засекли поблизости "Внуково", решили от греха подальше прекратить вылет рейсов, а а также перенаправить в другие аэропорты рейсы – в частности, из Шарм-эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска, Новосибирска и других.

Не все знают, что "Внуково" является аэропортом совместного базирования с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Федеральной службой охраны (ФСО). То есть хотя аэропорт вроде как и гражданский, но используется спецслужбами по полной. Его также называют и главным правительственным аэропортом.

Так что в условиях развязанной Путиным войны является вполне себе законной целью.

По информации из РФ, еще один ударный дрон влетел в "административное здание" в Кубинке. По данным источников, "одной из целей стал военный объект".

Тут базируется 45-я бригада спецназа ВДВ российской оккупационной армии. Весной 2014 года отдельный разведывательный отряд принимал непосредственное участие в оккупации Крыма, впоследствии этих оккупантов засекли и на Донбассе.

Теперь военнослужащие оккупационной армии участвуют уже и в полномасштабной войне против Украины.

Также вблизи военного аэродрома Кубинка расположен 121-й авиаремонтный завод, который еще в апреле 2022 г. был внесен в санкционный список США "за приобретение или попытки приобретения предметов американского происхождения для поддержки вооруженных сил России". В июне прошлого года на завод были наложены и санкции Евросоюза.

На этом предприятии проводится ремонт самолетов российской оккупационной армии Су-27, МиГ-29, Су-25 и модернизация последних до версии Су-25 СМ. Также АО "121-й авиационный ремонтный завод" включено в санкционный список Украины и Швейцарии.

После атаки беспилотников минобороны страны-агрессора быстро выпустило релиз, в котором безапелляционно сообщило, что утром была "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам".

В МО РФ также отчитались, что четыре "украинских БПЛА" на территории Новой Москвы якобы были "уничтожены средствами ПВО", еще один дрон был "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы" и "упал" на территории Одинцовского района Московской области (в/ч в Кубинке. – Ред.).

Удар по режиму

Несмотря на победобесные заявления российского МО, каналы оккупантов и их пособников в Telegram заполонили истеричные сообщения. Потому что одно дело российское приграничье, где войну уже хорошо прочувствовали, совсем другое – Московская область. "Избранные".

Выводит из себя жителей столичного региона в первую очередь то, что "теперь ощущения безопасности попросту нет". А россияне из граничащих с Украиной Белгородской и Брянской областей радуются такому "взбадриванию" москвичей, о чем едко и пишут в комментариях.

Интересно, что некоторые россияне даже радуются атаке беспилотников. Причем это горячо обсуждают в социальных сетях и объясняют, что воспринимают это как атаку по режиму. Некоторые надеются, что это "заставит общество задуматься".

Критично относящиеся к путинскому режиму россияне уже назвали атаку беспилотников "восстанием машин", которое произошло вслед за мятежом Пригожина.

"Это заразно", – иронизируют они.

Но и сторонники так называемой специальной военной операции против Украины, и противники преступной войны сходятся в одном: с каждым днем ситуация обостряется, а о способности путинского режима не то что "захватить Украину", но и хоть как-то удержать ситуацию говорить уже не приходится.