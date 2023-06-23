Впереди кровавый передел?

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Что объединяет таких разных деятелей, как номенклатурщик Ельцин, политик Навальный и бандит Пригожин? Все они успешно играли на социальной зависти населения к правящей бюрократии. Ельцин боролся с ее привилегиями, Навальный – с коррупцией, Пригожин обличает и то, и другое в контексте военных неудач.

Все они довольно быстро стали популярны. Однако, потом их судьба сложилась по разному. Ельцину удалось прийти к власти, Навального посадили. У Пригожина пока есть шанс на успех.

В российском массовом сознании бороться с плохими боярами должен царь, а если царь этого не делает, значит сделает хороший боярин, которого надо возвести на трон. Ельцин получил поддержку "простых людей", потому что был боярином, выходцем из правящей верхушки, который бросил ей вызов и был за это изгнан из номенклатурного рая. За Навальным россияне в массе не пошли, потому что в их сознании он всего лишь вечный студент-бунтовщик. Пригожин – как раз боярин, причём со своей кровавой дружиной, который, взойдя на трон, устроит резню "плохих бояр". Поэтому условный "простой народ" может позвать Женьку на царство.

Пригожин сейчас готовит себе стартовую позицию в борьбе за власть, которая начнётся после поражения Кремля в войне. Его будущая программа читается уже в сегодняшних выступлениях: "Я мог победить, но мне не дали. Они проиграли войну, я накажу их и принесу мир".

Если он физически доживёт до очевидного поражения России в войне и сохранит свою армию, у него будут очень серьёзные шансы сыграть важную роль в предстоящем кровавом переделе власти и собственности.