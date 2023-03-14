После падения режима Путина Пригожин займется территориями РФ, – Яковенко

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассматривает вариант активного участия в событиях в России в случае падения режима Владимира Путина. Он может вступить в войну за собственность и территории разваливающейся Российской Федерации.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. "Я думаю, что Пригожин играет одновременно на нескольких досках", – заметил он.

По оценкам оппозиционера, начальник "Вагнера" рассматривает два варианта развития событий – если поражение в войне против Украины приведет к падению режима в России и если этого не произойдет.

Если Путин удержится во власти и события будут развиваться по "инерционному" сценарию, Пригожин наверняка будет участвовать в очередных выборах с политической силой, которую создаст для этой цели.

"Пригожин явно претендует на то, чтобы создать свою политическую силу, которая может участвовать в выборах и претендовать на долю политического пирога. Что, кстати, совершенно обоснованно, потому что подобного рода риторика и популярность Пригожина позволяет ему на это рассчитывать", – подчеркнул Яковенко.

Если же путинский режим падет, Пригожин со своей ЧВК может вступить в игру за территории и ресурсы страны, которая разваливается.

"По сути, в мафиозной войне, в которую переродится война империалистическая, ныне идущая в Украине, вполне может поучаствовать Пригожин со своей так называемой обновленной армией. Думаю, это понимает и Пригожин, и Кадыров, и другие люди, обладающие хоть каким-то военным потенциалом в России", – подытожил оппозиционер.

Полную версию интервью с Игорем Яковенко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, Пригожин заявил, что намерен превратить свою ЧВК "Вагнер" в "армию с идеологией", задачей которой будет борьба за справедливость. Террорист анонсировал "перезагрузку" своей частной военной компании после ожидаемого им взятия украинского Бахмута.