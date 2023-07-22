После мятежа Пригожина Путин начал чистки в рядах армии РФ – The Times

Государственный переворот в России, который окончился фиаско мятежников, и арест террориста "ДНР" Игоря Гиркина накануне, вероятно, неразрывно связаны между собой и одно повлекло за собой другое. Кремль начал активную чистку внутри своей армии, чтобы исключить повторения подобных инцидентов.

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Об этом пишет журнал The Times, ссылаясь на мнения оппозиционных к Кремлю экспертов. Факт отправки главного идеолога войны на Донбассе с 2014 года рассматривается как начало репрессий Кремля против ультранационалистов, которым до сих пор разрешалось безнаказанно критиковать руководителей оборонных ведомств, включая и самого Путина.

В качестве примера приводится российский генерал Сергей Суровикин, который не появлялся на публике с ночи 23 июня, когда "Вагнер" начал вооруженный мятеж. По мнению ведущего оппозиционного телеканала "Дождь" Михаила Фишмана, Москва еще не приняла решение, что конкретно делать с генералом, показавшим себя беспомощно в самый ответственный момент.

"Колебания Путина по отношению к Суровикину, вероятно, обусловлены его неуверенностью в том, как лучше справиться с последствиями мятежа "Вагнера". Когда никого не наказывают, это как открытое приглашение для всех других недовольных групп", – заметил политолог Аббас Галлямов.

По мнению аналитика, восстание "вагнеровцев" укрепило ощущение среди деловых и политических элит России, что Путин не должен баллотироваться на переизбрание в следующем году. На его место предположительно элиты предпочли бы поставить безопасного, податливого президента, способного вывести Москву из катастрофической войны в Украину и возобновить отношения с Западом.

Где находится "верхушка" вооруженных формирований РФ?

Считается, что заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин был арестован за связи с походом "Вагнера" на Москву.

Сергей Шойгу. Министр обороны России сохранил свой пост, несмотря на рост критики со стороны военных в отношении Украины.

Евгений Пригожин. Владельцу ЧВК "Вагнера" разрешили переехать в Беларусь, где сказал своим наемникам, что вскоре их отправят в Африку.

Глава Нацгвардии Виктор Золотов получил публичную поддержку со стороны Кремля, когда его люди получили танки и другое тяжелое вооружение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белом доме убеждены, что Пригожину следует волноваться за свою безопасность, учитывая историю загадочных смертей противников Кремля. То, что он организовал 24 июня, пошло на спад в информпространстве, но едва ли Путин забыл такое унижение.

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