После атак украинских дронов "Яндекс. Карты" начали размывать спутниковые снимки военных аэродромов РФ. Фото
Российский сервис "Яндекс. Карты" начал размывать спутниковые снимки военных аэродромов на территории РФ. При этом гражданские аэродромы выглядят по-прежнему. Вероятно, такие изменения в отображении связаны с недавними атаками на объекты ВВС России.
Внимание на это обратила "Медиазона". Сейчас на "Яндекс. Картах" скрыты как минимум 10 военных объектов. Среди них аэропорт Каменск-Уральский в Свердловской области, аэродром "Ртищево" в Самарской области, аэродром "Энгельс" в Саратовской области, авиабаза "Дягилево" в Рязани, аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области.
Также размыт аэродром "Ханская" в пригороде Майкопа. Последние три объекта ранее подвергались атакам украинских беспилотников. Кроме того, теперь скрыты объекты в оккупированном РФ Крыму.
"Размытыми оказались спутниковые снимки некоторых аэропортов совместного базирования, инфраструктура которых используется и гражданской авиацией, и Минобороны. Среди них — аэропорты Владивостока и Петрозаводска", – сказано в сообщении.
В "Яндексе" прокомментировали ситуацию – утверждают, что "традиционно спутниковые снимки имеют разную детализацию. Это характерно для многих геосервисов с функцией спутниковых снимков. Это может быть обусловленно требованиями регуляторов или свойствами данных от поставщиков".
Когда именно спутниковые снимки военных аэродромов начали блюрить на "Яндекс. Картах", в пресс-службе не уточнили. Однако еще месяц назад провоенные блогеры негодовали, что "Яндекс. Карты" не скрывают спутниковые снимки российских военных объектов в отличие от зарубежных баз.
Напомним о недавних атаках на аэродромы страны-агрессора РФ.
10 октября беспилотники атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея, расположенный неподалеку от станицы Ханской. Местные жители слышали громкие взрывы, после которых в районе авиабазы вспыхнул пожар.
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Ханская" в республике Адыгея. Под огонь попал склад боеприпасов на военном объекте, в районе цели зафиксирована работа вражеской ПВО и пожар. Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Операция была проведена совместными силами СБУ, ГУР МОУ и Сил специальных операций ВСУ.
А в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому в Липецкой области РФ, где базировались военные самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Также защитники атаковали военный завод в Нижегородской области, производящий взрывчатку для бомб и артиллерийских боеприпасов.
Там также хранились управляемые авиационные бомбы.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Американская публичная транснациональная корпорация Google осуществила очередное обновление карт Google Maps, в том числе Украины, что сработало в пользу страны-агрессора России. На изображениях территории "засветили" размещение украинских военных систем.
– В компании заявили, что спутниковые снимки с оборонной инфраструктурой нашей страны, которые нанесли на обновленные карты Google, были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников. В корпорации подчеркнули, что не публикуют новые изображения зон боевых действий.
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