После 17 марта сам Путин и вся его власть станут нелегитимными. Интервью с Курносовой

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала признать главу Кремля Владимира Путина нелегитимным после очередных президентских выборов в России. В таком случае все решения, принятые самим Путиным, а также российским правительством после 17 марта 2024 года, также будут считаться нелегитимными. Единственный вопрос, который сможет законно решить такая власть – это вопрос капитуляции в войне против Украины. Но лучший способ прекратить войну – избавиться от "людоеда"-Путина. В таком случае война может закончится достаточно быстро.

Отпевание российского оппозиционера Алексея Навального, умершего при загадочных обстоятельствах в колонии за Полярным Кругом, пройдет 1 марта в одной из московских церквей. Очевидно, Кремль попытается сделать все, чтобы это событие было неполитическим и тихим. Но так или иначе, ни церковь, ни кладбище не удастся полностью закрыть от желающих попрощаться с Навальным. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– ПАСЕ приняла резолюцию с призывом признать Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока. Одновременно 22 февраля в Европейском парламенте прошли слушания о положении российской оппозиции и смерти Навального, где Евгения Кара-Мурза также призвала признать нелегитимность Путина. Считаете ли вы, что такое решение действительно может быть принято? Если да, какие последствия оно будет иметь лично для Путина и для России в целом?

– Мы на уровне "Съезда народных депутатов" тоже принимали такое обращение к главам государств и правительств о признании Путина нелегитимным. Важно говорить об этом не вообще, а в привязке к текущим событиям.

Снятие с предвыборной гонки Надеждина окончательно показало всю фарсовость этих выборов и полное отсутствие даже видимости конкуренции. Если посмотреть на то, как сегодня в России проходит предвыборная гонка, то предвыборной гонкой ее назвать нельзя. Это просто некий плебисцит по поддержке Путина.

Но стоит добавить, что кроме недемократичности и, соответственно, незаконности выборов, потому что конституция была много раз изменена Путиным, их можно назвать еще и преступными, потому что они проходят на оккупированных украинских территориях. И это тоже одно из оснований, почему результаты этих выборов признавать нельзя.

А что может быть в качестве результата? По большому счету, тут очень важно, чтобы хотя бы одно государство действительно выступило и сказало об этом – что оно не считает Путина легитимным президентом. Это значит, что он не может назначать правительство и, соответственно, все документы, которые подписываются российской стороной после 17 марта, перестают быть легитимными.

Единственный вопрос, по которому можно принимать документы России – это капитуляция в войне. Но мы понимаем, что от Путина этого мы вряд ли дождемся. Поэтому эта история, в том числе, должна подталкивать российские элиты к тому, чтобы они тоже понимали: единственный способ снова общаться с цивилизованным миром – это политически избавиться от Путина.

– Насколько это возможно – политически избавиться от Путина?

– История показывает, что это возможно всегда. Чем более железобетонной выглядит кремлевская конструкция, тем более она уязвима. На самом деле, все последние события показывают, что Путин вовсе не уверен в себе. Эти события разные, но, на мой взгляд, все они это доказывают.

Будь то снятие с выборов Надеждина, будь то убийство Навального, будь то даже смешной полет Путина на бомбардировщике – то есть обязательно нужно что-то демонстрировать. Казалось бы, никакой избирательной кампании вовсе не нужно, когда тебя все поддерживают единогласно, но нет, он зачем-то залезает в бомбардировщик. Я уж не говорю о слегка подзабывшемся убийстве Пригожина.

Это говорит о том, что Кремль сегодня не чувствует уверенности в собственных силах. Соответственно, все это может обрушиться абсолютно неожиданно. Вспомните, например, историю с Чаушеску. Сначала у него был рейтинг за 90%, а потом его же охрана его и прикончила. Так что в истории уже все когда-то происходило, главное – выбрать правильный пример.

– К сожалению, в последние дни события на фронте в Украине развиваются достаточно трагично для нашей страны. Путинская армия ведет активное наступление. Считаете ли вы, что позиции Путина внутри России и, в частности, позиция элит, о которых вы упомянули, напрямую связаны с тем, как будут развиваться событий в этой войне?

– Это связанные вещи, но не так тесно. В отличие, например, от Каспарова, который считает, что Путин падет после поражения в Украине, я считаю наоборот: сначала мы должны избавиться от Путина, и тогда война закончится в правильной направлении и достаточно быстро.

На мой взгляд, именно Путин сегодня является основным действующим лицом войны, ее основным интерессантом и, пожалуй, единственным человеком в России, который хочет во что бы то ни стало добиться своих целей в этой войне.

Мы понимаем, почему ситуация на фронте сейчас сложна – потому что политическая ситуация среди западных союзников продвигается медленнее, чем нам бы хотелось, потому что демократия так устроена. Американцы сейчас полностью находятся во власти своей предвыборной кампании. Европа пытается подстраховать Украину, что-то двигается, но тоже медленно.

Поэтому, на мой взгляд, сейчас основной вопрос – это вопрос вооружений. Так или иначе, он все равно разрешится. Другое дело, что каждый день – это человеческие жертвы, это потери.

Но я еще и еще раз буду повторять, что главный людоед во всей этой конструкции – это Владимир Путин, который начинал свой президентский срок со взрывов домов, с убийств. Убийство – это то, что идет красной нитью через все его президентство. Это людоед, который питается исключительно человеческими жизнями, человеческой кровью. Поэтому пока мы от него не избавимся, смерти будут преследовать всех тех, кто вокруг.

– Вопрос по поводу смерти Навального. Адвокат Ольга Михайлова, которая защищала Навального в суде, рассказала, что ей предъявлено заочное обвинение. Еще один адвокат, Василий Дубков, находившийся в Москве, был задержан. Известно о нескольких случаях, когда полиция приходила домой к участникам акций в память о Навальном. Считаете ли вы, что сейчас кремлевская карательная машина будет действовать более активно, чтобы предотвратить нежелательное развитие ситуации?

– Собственно, она уже давно так действует. Диктатура так устроена, что маховик репрессий всегда раскручивается по нарастающей. Сегодня для них, конечно, самая большая проблема – это похороны Навального. Они попытаются сделать все, чтобы сделать это событие максимально неполитическим и закрытым. Но я думаю, что у них это не получится.

Тут хочется сказать про другое. Не забывайте, что еще три адвоката Навального сидят по тем же обвинениям, которые предъявлены Ольге Михайловой. Но когда я говорю про раскручивающийся маховик, то условные "враги народа" закончатся, но маховик все равно не остановится. Скоро мы увидим, как этот маховик будет бить внутри самой системы, внутри самой власти.

Так было при Сталине, и сейчас уже такие вещи происходят, но пока не так массово. Мы видим массовые посадки среди представителей политической или управленческой элиты. Хотелось бы обратить внимание, что никто из них не может быть гарантирован, что завтра не придут к нему. В этом смысле им давно пора искать способы избавления страны и самих себя от Путина. Потому что Путин может снести голову любому из представителей элиты. Про обычного человека я не говорю, он вообще никак не защищен. Но даже представитель элиты тоже абсолютно никак не защищен.

– Есть ли у вас информация о том, где похоронят Навального? И допускаете ли вы, что какие-то протесты возможны на похоронах или, например, в день выборов?

– Что такое похороны Навального? Здесь должна быть достигнута договоренность между четырьмя группами интересов. Между семьей, которая, конечно, на первом месте, сторонниками, то есть ФБК, мэрией Москвы и администрацией президента.

Только что появилась информация о том, что похороны Навального состоятся в пятницу, 1 марта, на Борисовском кладбище. Отпевание пройдет в храме "Утоли мои печали" в Марьино, недалеко от того места, где Алексей жил, в 14 часов. По всей видимости, гражданской панихиды не будет. Но закрыть церковь для прощания невозможно.

Там можно выставить рамки, туда могут не поместиться все люди, но закрыть невозможно. В свое время в Германии, в ГДР, оппозиция собиралась в костелах для обсуждения каких-то вопросов. Однажды агенты штази набились в церковь в таком количестве, что другим было туда уже не зайти. Тогда люди просто вышли на улицу и общались там.

Кладбище, конечно, можно полностью закрыть для посещения. Но это покажет только слабость режима, а не его силу. Поэтому я не думаю, что они будут закрывать полностью – они будут делать все, чтобы уменьшить поток людей. Например, выставят рамки на вход, будут пускать в час по чайной ложке и так далее. Но в любом случае, можно будет постоять на улице.