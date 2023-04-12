Получил от Путина повышение: названо имя российского генерала, установившего рекорд по потере техники РФ в Украине

В России назвали генерала-"рекордсмена" по количеству потерянной в войне против Украины техники российской армии. На счету генерал-полковника Александра Лапина – около 300 единиц техники, уничтоженной или захваченной Вооруженными силами Украины при форсировании оккупантами Северского Донца и при бегстве россиян из Харьковской области.

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За "выдающиеся достижения" в "демилитаризации" армии государства-агрессора Кремль повысил Лапина в должности. Об этом пишет российский Telegram-канал The Moscow Times.

"Близкий к ЧВК "Вагнер" канал Grey Zone раскрыл имя генерала, который при форсировании реки Северский Донец потерял батальонно-тактическую группу – более 75 единиц техники. Им оказался генерал-полковник Александр Лапин, повышенный Владимиром Путиным в январе до начальника генштаба сухопутных войск. Ранее он командовал Центральным военным округом РФ. Разгром группировки Лапина устроила львовская 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада", – пишет канал.

Гнев российских Z-блогеров Лапин на себя навлек также в ходе бегства российской группировки с Харьковщины во время украинского контрнаступления минувшей осенью. Тогда, потерпев поражения под Изюмом, Лиманом и Балаклеей и отступив из Харьковской области, россияне потеряли свыше 200 единиц техники. Брошенные оккупантами бронемашины и танки, включая распиаренные Т-90, забрали в качестве трофеев украинские воины.

"В результате этого поражения под ежедневными обстрелами находится Белгородская область", – добавляют российские журналисты.

Они констатируют: с уничтоженными или брошенными около 300 единиц техники Лапин уверено обошел ближайшего "конкурента", генерал-полковника Рустама Мурадова, благодаря которому в феврале 2023 года российские оккупанты пытались штурмовать Угледар, продвигаясь по минным полям под плотными обстрелами украинских военных. "Полководческий талант" Мурадова тогда стоил РФ двух элитных бригад морской пехоты, а также 103 единиц техники, включая 36 танков. Такие потери армия государства-агрессора понесла за три дня.

"Перед Угледаром Мурадов также потерпел поражение под Павловкой, где потерял 50% техники своей бригады (в бригаде порядка 200 единиц техники). Таким образом Мурадов мог потерять не менее 200 единиц техники, но все же уступает Лапину", – добавили авторы канала.

Тем не менее, как уже сообщалось, в январе Лапин пошел на повышение и возглавил штаб сухопутных войск РФ. А в апреле минобороны РФ возложило на него обеспечение российской группировки в Украине в ожидании украинского контрнаступления.

"Сейчас Лапин снова на войне с Украиной. Экс-главнокомандующий сухопутными войсками РФ Владимир Болдырев сообщил порталу "Ура.ру", что возвращение Лапина – закономерное событие. "Этот человек нужен на фронте... За этим генералом будущее", – сказал Болдырев", – пишет канал.

Напомним, ранее разведка Британии рассказала, что стоит за увольнением Мурадова с должности командующего Восточной группировкой войск в Украине. В отличие от Лапина, для которого сотни потерянных единиц техники стали карьерным "трамплином", Мурадову разгром российских войск под Угледаром не простили.

Впрочем, удача все еще может повернуться к этому российскому генералу лицом. Ведь Мурадов возглавил Восточную группировку войск после ее провальной попытки атаковать Киев с северо-запада в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.