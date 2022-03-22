Полный коллапс: ученый из РФ назвал последствия войны Путина для науки

Ученые в России начали ощущать на себе последствия санкций, введенных против РФ из-за войны против Украины. Сегодня им все чаще отказывают в публикациях научных статей в крупнейших зарубежных изданиях.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал российский ученый-гидрогеолог, оппозиционер Юрий Медовар. "Это очень серьезный удар по науке", – подчеркнул он.

Как рассказал ученый, в последнее время наиболее авторитетные зарубежные научные издания практически прекратили сотрудничество с Россией. Статьи из РФ возвращают неопубликованными.

"Меня волнует то, что возвращаются практически все наши статьи для зарубежных научных журналов. Раньше у нас были такие журналы как Scopus и WOS, с очень высоким рейтингом. Сейчас этих публикаций, по всей вероятности, не будет", – предположил он.

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Медовар заметил, что в качестве причины отказа в публикациях прямо не называется война. "Отвечают как-то очень мягко. "У вас плохой перевод на английский, мы не можем опубликовать вашу статью в нашем журнале".

Тем не менее, по его оценкам, это фактически указывает на отказ Scopus и WOS сотрудничать с учеными из России.

Он добавил, что под угрозой оказались и зарубежные гранты, которые, в частности, давались и на публикации в этих изданиях.

"Представьте: вы получили грант и обязались сделать три публикации в журналах такого уровня. Но вам вернули статьи. И что делать? Как отчитываться по этому гранту?" – спросил он.

Медовар также сообщил, что в настоящее время в России пересматриваются положения об аттестации и царит "полный коллапс". РФ больше не участвует в научных симпозиумах и других международных мероприятиях.

"Этот удар по науке очень серьезный. Наука не может вариться в собственном соку, так наука не развивается, а затухает", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, всемирно известные фармацевтические компании Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD заявили о намерении отказаться от проведения в России клинических исследований своих препаратов. Таким образом, россиянам придется ждать новых препаратов на протяжении нескольких лет.