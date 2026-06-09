Любое участие в политических процедурах, проводимых фашистской диктатурой, — это участие в ее легитимизации. История с выборами завершилась в 2012 году. Тогда они уже были не полноценными выборами, а управляемым электоральным спектаклем, но все еще носили относительно конкурентный характер, и был шанс, что массовые фальсификации и протесты дадут толчок к изменениям. Эта концепция оказалась нежизнеспособной: представители системных "оппозиционных" партий испарились в момент подъема Болотных протестов.

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Сегодня, когда российский режим окончательно превратился в фашистскую диктатуру, всерьез продвигать концепцию "Умного голосования" или призывать людей приходить на полдники "против Путина" — это политический абсурд. Все это уже принесло и продолжает приносить колоссальный вред: загнанный в рамки кремлевских имитационных процедур протест работает не на демонтаж диктатуры, а на ее укрепление и легитимизацию.

Совершенно несостоятельным является подход, согласно которому "выборы" могут оказаться триггером для изменений. Волнения в России возможны, однако это никак не связано с кремлевскими электоральными процедурами. Та часть российской оппозиции, которая продолжает продавать электоральные ритуалы как политическую борьбу, занимается наглой имитацией деятельности, в том числе с целью получения западных грантов. Это попытка отчитаться перед донорами: "Смотрите, мы все еще на что-то влияем!". Правда в том, что вы не влияете ни на что.

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Единственное, что мы сегодня можем и обязаны делать, — всеми силами помогать Украине победить. Потому что только тотальное военное поражение России откроет путь к реальным переменам и демонтажу путинского режима. Все остальное — в лучшем случае имитация деятельности, а в худшем — услуга диктатуре, позволяющая ей сохранять видимость легитимности и продолжать войну.