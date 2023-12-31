Пока в Киеве продолжаются разборы завалов: новогоднее обращение Путина в этот раз обошлось без военных

Российский диктатор Владимир Путин выступил с новогодним обращением к гражданам государства-террориста. В этом году оно обошлось без пафосного привлечения оккупантов, но глава РФ назвал их героями и заявил о гордости.

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Выступление диктатора уже днем 31 декабря по московскому времени показали в эфире российские телеканалы на Дальнем Востоке. Кремлевский глава где-то разглядел сплоченность российского общества и заявил, что народ РФ остается единым и в помыслах, и в труде, и в бою.

Он также обратился к оккупантам, которые как раз в эти минуты занимаются убийствами украинцев, и отметил, что гордится и восхищается ими.

Отметим, что в Киеве продолжается спасательно-поисковая операция на месте складского помещения в Шевченковском районе после атаки армии России 29 декабря. Число жертв ракетных обстрелов столицы возросло до 23. 1 января в Киеве будет днем траура.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Путин во время встречи сказал главе Китая Си Цзиньпину, что Россия якобы готова воевать с Украиной еще пять лет. Глава Кремля пытался убедить китайского коллегу в том, что Москва сможет победить. Диктатор пытался убедить Си не менять свою пророссийскую позицию и убеждал, что затяжная война будет выгодна и Китаю и РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник выразил мнение, что атаками на Киев Путин преследует две цели. В первую очередь речь идет о мятеже, следствием которого должно стать насильственное изменение власти в Украине и установление марионеточного режима. А также чисто военный путь оккупации Киева. Однако в настоящее время опасность реализации обоих вариантов минимальна.

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