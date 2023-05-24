Мишустин прибыл в Китай. Прибыл самостоятельно, без Путина, но для встречи с Си Цзиньпином. И около Кремля зашептались о скорой смене портрета. Ведь пока у власти Путин – война будет продолжаться, а победить в ней нельзя. Потому что в "спецоперациях" не побеждают, их сворачивают. В войне – другое дело: есть ты, и есть враг. А тут кто? Нацисты? Где они? В Киеве? Но Киев за три дня взять не удалось. И за год не удалось. И за пятнадцать месяцев. Делать-то что? Тут уже диверсионная группа вот-вот в Белгород войдет. В здание ФСБ бросили бомбочку, в хату МВД швырнули. А плешивый все воюет.

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Не отдаст ему Запад Украину, это уже всем понятно, а Путяра тупит, упорствует. Значит, пора менять. Элитки, перебродив в коллекторе с дрожжами, составили новые коалиции и встали на низкий старт, в готовности присягнуть новому вождю, одобренному товарищем Си. Теперь Мишустина будут охранять как зеницу ока – дабы плешивый, как спец по отравлениям, новичковой лихорадкой не наградил. Свесил же копыта замминистра образования Кучеренко? – прямо в самолете, возвращаясь из Гаваны. А ведь ему всего 46 лет было. Меньше надо было про власть и заложников трепаться – и Кобзон бы не отпел. А тут вообще – живой преемник при не менее живой крысе, которую уже готовят к закланию. Это она думает, что триумфально вручает награды в Георгиевском зале Кремля, а на самом деле – "работает с документами" перед тем, как переобуться в белые тапочки. Не захочет сама – насильно переобуют. Систему до сих пор колбасит от гаагских токсинов, исходящих от вождя, и она это открыто признает: "Всех трясет – никто не свыкся". Потому и беснуется Бастрыкин, объявляя в розыск судей международного уголовного суда, выдавших ордер на арест Путина. "Черная метка" сработала и отравила плешивую жизнь, сделав ее несовместимой с дальнейшей властью. Но и пещерный розыск не поможет. Только лафет и присяга новому Аль Капоне, которого специально держат подальше от фронта, чтобы от него кровью не воняло: ведь ему еще за столом переговоров бумаги по мировому соглашению да репарациям подписывать! Мохнатики, конечно, будут не в восторге, но телевизор устами новых пропагандонов, смешивших Соловьевых да Скабеевых, им живо объяснит, что царь-крыса оказалась полной бездарностью и просрала все, включая часть территорий и цивильный имидж. И теперь придется нехило платить, дабы избежать имперской расчлененки. Все это будет происходить на фоне внутрипещерного передела с внезапными кончинами банкиров, выкидышами путло-чиновников, зачистки инфополя от вчерашних властителей дум и кровавого лиходейства вернувшихся из окопов "ветеранов".

В пещере так долго ждали контрнаступления ВСУ, что проморгали заход группы диверсантов на белгородском направлении. От неожиданности местные нипричемыши впали в транс, а начальство – в ступор. Не понятно, чьи беспилотники ночью атаковали Грайворон и Борисовку, а официальный Киев лишь развел руками: "А мы-то тут при чем? Мало ли, как россияне между собой конфликтуют и развлекаются? Кто знает, что за новорожденный батька Махно там орудует?" А тут еще и склад в брянском Дятьково загорелся. Хорошо полыхнул, по-черному. Понятно, что ВСУ российские территории захватывать не собираются: статус жертвы агрессии, освобождающей свои земли, Украина утрачивать не намерена. Ведь именно в этом статусе она и обрела поддержку мирового сообщества. Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что за атаками на Белгородскую область "стоят российские граждане, которые по горло сыты действиями террористического режима их страны". А на вопрос, откуда танки и оружие – ответ уже давал сам Путин: "В любом военторге можете купить". Так бумеранг схематозника возвращается с удвоенной силой. И пока в Кремле верещат о попытках Украины своими действиями в приграничных районах РФ обнулить "возвращение Артемовска в лоно русского мира", оккупанты в самом Бахмуте бегают между руин, не понимая, как теперь выйти из этого котла, который становится только горячее?

А в Брянской области уже объявлен общий сбор силовиков. Белгородская махновщина встряхнула пещеру, которая рискует теперь раскачаться до состояния гражданской войны – когда подгорит у каждого и накроет паникой самые отдаленные уголки. Ведь пока что плешивого диктатора с его усыхающими возможностями поддерживают по инерции, предпочитая медленную деградацию молниеносному обрушению. И когда костяшки войны постучат в каждую дверь – армия диванных "елезрителей" побежит врассыпную, роняя тапки. В то же время Москва может попытаться обратить атаку на Белгородскую область себе на пользу, выставив себя в качестве жертвы украинской агрессии. И чем громче будут пиариться всякие Пономаревы со своими мифическими легионами свирепых партизан – тем крупнее козыри окажутся в руках Кремля. Страны третьего мира внимательно наблюдают за развитием событий, делая для себя выводы: что теперь можно, и чего нельзя? И в деле расшатывания остатков пещерной стабильности для Украины главное – не превратиться из жертвы в агрессора. Желание отомстить рашистам понятно, но война расчеловечивает, и как бы в процессе схватки с дьяволом не впустить его в себя. И это – проблема, потому что никто не воюет чистыми руками, ведь война – это смерть и ужас. Когда либо ты, либо – тебя…

Запад готовит для Украины гарантии безопасности, с передачей вооружений и военных технологий. Гарантами выступят США, Великобритания, Германия и Франция. И уже всем понятно, что пора заканчивать с этой войной. Контрнаступление, скорее всего, продемонстрирует захватчикам ряд возможностей ВСУ, убедив их убраться с украинских территорий. После чего, смыв гавнокомандующего в его же сортир, можно будет сесть за стол переговоров. Плешивец мертв – да здравствует лысач, с которым можно разговаривать, приняв таблетки от тошноты. Ведь этот схематозник будет ломать комедию в стиле нью-перестройки, изображая из себя нео-Горбачева. Да и пусть кривляется: задача пещеры – платить, а армии шерстяных патриотов Гиркина да Пригожина пусть воюют между собой. Главное – не забывать о том, что если на лоснящийся череп Мишустина нахлобучить шляпу – он тотчас превратится в Аль Капоне, как оборотень в полнолуние.