Воля ваша, но есть что-то уж "пост-комическое" в том, что во время, когда все, вежливо изображая испуг, обсуждают театральные "ультиматумы Путина-Лаврова", в Питере на верфи сгорает к чертям 5 лет строящийся военный корвет, который как раз и должен был "гасить" флот НАТО сверхзвуковыми ракетами "Циркон" и еще чем-то грозным: ну безупречно же с точки зрения жанровой чистоты! (У Бога вообще очень специфическое чувство юмора, и лучше с ним в троллинге не соперничать.))

И вот ничего не могу с собой поделать: смотрю эти видео (там их несколько, с разных ракурсов), а в голове неотступно звучит приятным, праздничным саундтреком:

Ой хто-хто

Миколая лю-бить,

Ой хто-хто

Миколаю слу-жить,

Тому святий Миколай

На всякий час помагай,

Миколаю!.. )))