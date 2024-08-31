На днях произошло, на первый взгляд, рядовое, но самом деле очень примечательное событие. Росстат засекретил информацию про объемы производства нефтепродуктов в России. Соответствующее решение было спущено напрямую от премьера Мишустина. Теперь россияне не смогут узнать, сколько в стране производится дизельного топлива, топочного мазута, сжиженного пропана и бутана. В правительстве данную меру объясняют заботой о конечном потребителе, которому совершенно незачем знать о состоянии нефтепереработки в РФ и происхождении нефтепродуктов, заливаемых в транспорт и используемых для иных потребностей. Якобы отсутствие данных не будет оказывать негативное давление на рынок, не будет искусственного ажиотажа.

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В контексте затронутой темы сразу возникают существенные опасения. В вопросах засекречивания, в духе практики НКВД-КГБ, российским правителям нет равных. Они умеют скрывать за пеленой тайны самые болезненные темы, как-то число погибших оккупантов на фронте, масштабы бюджетных трат на войну и сопутствующая им коррупция, не говоря уже о банальном фальсифицировании исторического прошлого. Каждый из озвученных аспектов несет колоссальные и страшные данные. В частности в ходе вторжения в Украину потеряно 615 тысяч личного состава вооруженных сил страны-агрессора. Это ужасная цифра, ведь со слов Путина на фронте всего находилось по состоянию на декабрь 2023 года 617 тысяч оккупантов. Полное обнуление.

Не менее впечатляющими являются финансовые траты на войну, которые уже перевалили за 250 млрд дол. США. Это неполные данные, собранные по крупицам, но даже указанная сумма составляет свыше 20% бюджета России. Невиданное безумие, просто сжигание будущего страны на кормлении молоха побоища. Одновременно под арест попал уже четвертый генерал из команды Шойгу: экс-замминистра Павел Попов по предварительным данным благодаря схемам мошенничества украл 5 млн. дол. США. Вроде даже смешная сумма, но учитывая, что в разных родах ВС РФ служат до 900 генералов, то масштабы грабежа исчисляются десятками миллиардов долларов! Фактически любого российского носителя больших звезд можно спокойно отправлять за решетку. Было бы желание и интерес ФСБ, которая намерена как минимум перераспределить награбленное в своих интересах.

Но вернемся к нефтяной теме. Причиной секретности выступает ущерб, наносимый украинскими беспилотниками, атакующими российские НПЗ и нефтехранилища. Реакция украинской стороны совершенно обоснована, ведь начиная с сентября 2022 года РФ не прекращает свой энергетический террор, соответсвенно горящие объекты энергетической сферы в разных точках европейской части России – прямое следствие ее же агрессии.

Только пожар на нефтебазе в Пролетарске уничтожил свыше 100000 куб. м. дизтоплива, сам пожар стал крупнейшим со времени начала ударов возмездия с украинской стороны. Точные масштабы последствий возгорания ДТ в Ростовской области неизвестны, но вероятно они испугали Мишустина, который решил засекретить информацию о нефтепереработке.

В моменте все не выглядит катастрофически, вероятно часть дефицита нефтепродуктов закроют с помощью поставок из Азербайджана и стран Центральной Азии. А вот на стратегическом уровне Россия стоит на пороге утраты статуса "энергетической сверхдержавы". По оценкам экспертов института энергетических исследований РАН: Россия, утратив доступ к западным технологиям и ключевым рынкам сбыта сырья, в ближайшие 25 лет потеряет 40% топливного экспорта, а доходы от него сократятся в 2,8 раза. Более того: ежели в конце 2010-х экспорт углеводородов формировал около трети российского ВВП, то в ближайшее десятилетие вклад ТЭК в ВВП страны уменьшится в пять раз! Исправить ситуацию могли бы внешние инвестиции в энергорынок, но в условиях санкций они просто исключены.

Таким образом Путин развязанной войной, на радость Ирану и арабскому миру, просто выкидывает России из нефтяной лиги. В скором времени страна сама сядет на иглу нефтяного импорта. Так выглядит скрытая погибель некогда ключевой нефтяной сверхдержавы.