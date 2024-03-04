Поднимался на десятки метров вверх: в России пронесся огненный смерч. Видео

В Приморском крае (РФ) впервые зафиксировали огненный торнадо. Он пронесся у поселка Провалово; пострадавших нет.

В этом районе как раз бушуют природные пожары. Пресс-секретарь российского Примгидромета Варвара Коридзе в комментарии росСМИ заявила, что огненных смерчей в Приморье ранее не фиксировали.

"Это редкое природное явление – вихрь дыма, огня, пепла. Возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер. Хотя нынешний случай в Приморье показал, что ветер не является основным компонентом", – сообщила Коридзе.

В соцсетях очевидцы опубликовали видео огненного вихря. Смерч сначала был светлым, потом потемнел. Он вздымался на десятки метров вверх. Одному из мужчин пришлось в прямом смысле убегать от стихии.

Ранее российские СМИ писали, что возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево Приморского края разгорелись природные пожары площадью по меньшей мере 4,9 тысячи гектаров (по информации на утро 4 марта).

В округе ввели особый противопожарный режим. Огонь распространялся на поселки Зарубино и Сухановку, но пламя смогли остановить. Под угрозой также находились село Витязь и поселок Рязановка.

Причиной возникновения пожаров в РФ называют резкое потепление и сухую зиму на юге Приморья.

Как ранее писал OBOZ.UA, в США бушевали мощные лесные пожары, которые выжгли около 150 тысяч гектаров земли. Эпицентром стихийного бедствия стал Техас, впоследствии огонь вырвался за пределы штата. В десятках населенных пунктов была объявлена эвакуация.

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