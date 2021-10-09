15 лет назад, 7 октября 2006 года, убили Анну Политковскую. Путин тогда публично высказался об этой трагедии только на четвертый день, 10 октября. Отвечая на обвинения в причастности российской власти к гибели Политковской, он заявил, что убийство журналистки "нанесло России больший урон, чем ее публикации". И добавил:

"Она была известна в журналистских и правозащитных кругах, но ее влияние на политическую жизнь в России было минимальным".

Путин сразу же нашел заказчика. Оказывается, за убийством Анны Политковской стоят люди, которые хотели навредить России, что это "сакральная жертва":

"У нас есть достоверная информация, что некоторые люди, скрывающиеся от российского правосудия, давно вынашивают идею принести кого-то в жертву, чтобы навредить России, создать волну антироссийских настроений в мире".

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Идею Путина мгновенно подхватил и понес в массы генпрокурор Чайка, объяснивший, что убийство Политковской имело целью:

"Дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризисов, возврат к прежней системе правления, когда всё решали деньги и олигархи".

Что же касается заказчика убийства, то это, по мнению прокуратуры, "человек, живущий за границей и лично знакомый с Политковской". Фамилию Березовский Путин и Чайка не называли, но все и так все правильно поняли. Правда никакими материалами дела не удалось пристегнуть Березовского к офицерам столичного управления МВД и чеченцам, которые были осуждены как непосредственные организаторы и исполнители убийства. Но реального заказчика уже никто не искал. Тем более что любой следователь прекрасно понимал, что в процессе реального поиска неизбежно выйдет не на Березовского, а на руководство России.

Поскольку 7 октября еще и день рождения Путина, то убийство Политковской некоторые комментаторы назвали подарком ему на день рождения.

В этом годау 7 октября в честь дня рождения Путина вроде бы никого пока не убили, зато настоящим подарком российскому президенту стал энергетический кризис в Европе.

6 октября президент России Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи глобальное совещание по энергетическим вопросам, на котором объяснил Европе, как Россия будет вести себя по отношению к ней. В течение двух часов Путин чувствовал себя властителем дум во всей Европе.

В совещании зачем-то принимали участие российские губернаторы и министры, но то что говорил Путин, к ним не имело ни малейшего отношения, поскольку Путин обращался исключительно к Европе. Он ее журил по-отечески. За "ошибки", за отказ от российского газа. И тут же гладил по головке, жалел ее, такую замерзшую и голенькую, обманутую американцами и коварными ветряками, которые так подвели европейцев в безветренное лето. В качестве спасения Путин аккуратно подсовывал Европе "Северный поток-2", смотри, Европа, какая у меня есть симпатичная труба, только понюхай, как вкусно пахнет, попробуй, тебе обязательно понравится.

У ряда европейских лидеров слова Путина нашли глубокое понимание. Сербский лидер Вучич восторженно отозвался о российском президенте: "Путин – делатель королей". Полностью солидаризировался с путинской критикой Евросоюза глава Венгрии Виктор Урбан, за что вечный обитатель российского телевизора Игорь Коротченко предложил избрать Урбана президентом Евросоюза.

Путин купался в волнах газового кризиса и вместе с ним в них плескались участники и ведущие российских ток-шоу. Открывая программу "60 минут" от 6.10.2021 Ольга Скабеева радостно закричала:

"В Брюсселе посчитали, сколько умрет в Европе от холода".

По Скабеевой получалось, что умрет много, и Скабееву это привело в состояние близкое к эйфории, которая выплеснулась из организма телеведущей и заполонила все пространство студии. Завсегдатаи этого шоу ненависти на радостях подобрели и стали искать пути спасения не только для Европы, но даже для Украины, которой те же самые люди обычно желали погибели.

Уже упомянутый выше "эксперт" Игорь Коротченко придумал для Украины шанс:

"Пусть Зеленский приедет в Кремль, встанет перед Путиным на колени, протянет ему нагайку и попросит: "секи меня! А Путин немного постегает его и простит".

Эта картина в духе садо-мазо так возбудила "эксперта" Коротченко, что он долго не мог успокоится и все возвращался к теме экзекуции коленопреклоненного президента Украины.

И даже Ж., у которого в обычном состоянии милосердия как воды в пустыне, тут вдруг решил протянуть Украине руку помощи, заявив:

"Да, голод неизбежен – у вас будет Голодомор, который вы же и устроите, как в 1932 году – у вас там в чека работали одни евреи и украинцы, а вы все на русских валите! Но мы вас спасем – пригоним железнодорожные составы и вывезем вас на Дальний Восток! Будете там жить и работать!".

Глубинный народ России, по замыслу организаторов подобных шоу должен испытывать огромное счастье, что живет в стране, где нет массовых смертей от холода как в Европе. И пусть народ мрет от ковида, пусть у многих в домах нет никакого газа, а в туалет приходится бегать во двор, так ведь в этой Европе, судя по тому что говорит телевизор, вообще никаких туалетов нет, даже во дворе, да и зачем им туалет, когда у них в Европе и есть-то нечего. И тут глубинный народ России должен испытать чувство благодарности к Путину, который обеспечил ему, глубинному народу такую счастливую жизнь и избавил от европейских ужасов…

Что же касается дня рождения Путина то я желаю ему встретить свой юбилей в теплой и комфортабельной тюремной камере, где-нибудь в Западной Европе. Будучи гуманистом я не желаю Путину провести остаток дней в российской тюрьме. Особенно ему следует избегать саратовской тюремной больницы, где по последним данным с заключенными творят всякие непотребства.

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