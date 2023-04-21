Под российской Тулой перевернулся ЗРК С-400 стоимостью более $100 млн. Видео

В стране-агрессоре России ни дня не проходит без курьезов. Кроме того, что российские оккупанты массово теряют военную технику на фронте, они умудряются нанести урон "второй армии мира" и в тылу.

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В четверг, 20 апреля, под российской Тулой опрокинулся ЗРК С-400 стоимостью более $100 млн. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

"Зенитно-ракетный комплекс С-400 перевернулся на шоссе М2-Крым под Тулой – в районе села Прудное. Стоимость машины – около 13 млрд рублей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ЗРК, который оккупанты тянули, вероятно, в Украину, упал в кювет около 10:30 утра. Дорогу на въезд и выезд из города перекрыли ближе к 12-ти. Машина пролежала там весь день и по сей день.

Напомним, страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины свою технику. Недавно украинские артиллеристы точным ударом уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс (ЗРК).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники на Марьинском направлении точным ударом подбили вражеский ЗРК "Тор". Снаряд пробил отверстие в броне вражеской машины как раз над местом, где находится механик-водитель зенитной установки.

Также украинские защитники под Авдеевкой Донецкой области уничтожили российский ЗРК "Бук". Отличную операцию проделали с помощью дрона-камикадзе.

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