"Побеждать пора": пропагандист Соловьев заявил, что война не закончится переговорами на Аляске, и заговорил о новой "СВО". Видео

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что после встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске война в Украине не закончится. Также он пригрозил началом новой "СВО" – на этот раз на Южном Кавказе.

Видео дня

Об этом путинист заговорил в эфире своей передачи "Воскресный вечер" на пропагандистском канале "Россия 1". В российских пабликах распространили отрывки с его угрозами.

О чем говорил Соловьев

"Побеждать пора. Побеждать. А они делают вид, что войны нет... Где-нибудь в пятницу вечером выйдешь в крупном городе и думаешь, а что происходит? А что, правда где-то война идет? Правда идет. И война страшная. И это надо очень четко понимать. И она, к сожалению, для всех не закончится встречей на Аляске", – высказался пропагандист.

Он утверждает, что война продолжится из-за того, что якобы "интересы европейцев в первую очередь в том, чтобы она была". Соловьев допустил, что Трамп может отойти от своего мирного плана и тогда, мол, на стороне Украины останутся европейцы, так что россиянам "в очередной раз придется объяснять им, кто они, что они".

Российский ведущий при этом назвал еще одной "очень большой проблемой" происходящее на Южном Кавказе. По его словам, в районе Каспийского моря могут скоро "появиться базы НАТО". Это он считает опасной ситуацией, которая, "если рассматривать с геополитических позиций", якобы приведет к "таким последствиям, что это может оказаться не последняя "СВО" поколения".

Что значат слова пропагандиста

По мнению оппозиционных российских журналистов, заявление Соловьева может свидетельствовать о том, что Кремль не готовит российское общественное мнение к завершению войны накануне переговоров Путина и Трампа, которые должны состояться 15 августа на Аляске.

А рассуждая о Южном Кавказе, пропагандист Соловьев, ка считают они, имел в виду подписание в Вашингтоне 8 августа пакета документов между лидерами Армении и Азербайджана в присутствии Трампа. Российские телеканалы даже не стали полноценно освещать это событие.

Что предшествовало

В прошлом месяце российский топ-пропагандист Соловьев призвал ВС РФ захватить украинский город Запорожье. Он пояснил, что ничего страшного, если для этого придется "положить" огромное количество его соотечественников: "хоть 200, хоть 300 тысяч человек".

Недавно же рупор Кремля разразился новыми угрозами в отношении Украины, заявляя, что он бы уже давно испытал ядерное оружие РФ ударом по Львову. Соловьев признался, что ему не жалко этот украинский город, поскольку там якобы "готовят нацистов".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что Россия планирует подготовиться к войне с НАТО до 2030 года. Именно поэтому руководство Кремля приняло решение потратить около $1,1 трлн на программу перевооружения – самую масштабную в РФ с 1980 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!