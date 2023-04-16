Пионтковский раскрыл, с какой целью Путин хочет затянуть войну в Украине

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский предполагает, что президент РФ Владимир Путин хочет сохранить тягучую позиционную войну. Главная цель кровавого диктатора в этом вопросе – сохранить власть.

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Об этом эксперт сказал в эфире телеканала "Эспресо". По его словам, 30 миллионов военнообязанных РФ внесены в электронный реестр (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

"Путин, не объявляя это формально, ввел в стране военное положение. Удивительно, что тезисы авторов бесконечных статей в New York Times, Politico и Washington Post совпадают с тезисами российских пропагандистов. Уже Соловьев начал озвучивать нарративы, что весеннее наступление Украины может завершиться частичным локальным успехом, но этот успех не решит исход войны, и именно те же статьи говорят о том, что Украина может добиться небольших территориальных успехов, но это будет не решающий удар. заморозится, и это будет продолжительный конфликт на истощение", – подчеркнул Пионтковский.

Он считает, что именно такой длительный конфликт и ищет кровавый российский диктатор. Потому, что только это позволит ему оставаться у власти.

"Путин в своем обращении на федеральном собрании внес следующее предложение: будем людей на фронте отправлять в отпуск раз в пол года на 24 дня. Звучит фраза раз в пол года. То есть в его воображении существует такая текущая позиционная война. Он понимает, что не на какое наступление или взятие Киева не способно. Но он хочет сохранить такую тягучую позиционную войну, которая сохраняла бы его власть, чтобы не было бы его явного поражения", – сказал Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пионтковский заявил, что новое большое российское наступление, если оно произойдет, не будет успешным. Россиянам нечего противопоставить Вооруженным силам Украины, кроме огромного количества трупов – как зэков, так и мобилизованных.

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