Пока что триллер становится боевиком.

Видео дня

Ростов встретил своих освободителей.

Пригожинские взяли Ростов, а он, как известно, у блатных – папа, и движутся на Воронеж. И это хорошо. Воронеж явно будут бомбить, мечты становятся реальностью.

Колонны правильных пацанов Вагнера спешат в Москву.

Темп в таких случаях – это все!

Трусливый собиратель земель русских только собирается что-то проблеять по ТВ.

Надо сказать, вечер пятницы для начала вооруженного мятежа был выбран удачно. Все были пьяные или крепко выпившие, всем было не до того.

В общем, шаббат шолом, товарищи бояре! Чому я Шмуйского не вижу среди здесь?

Сегодняшняя ракетная ночная атака на Украину явно планировалось до того, как Пригожин определил центры зла, но теперь выглядит, как попытка истекающей кровью зверюги укусить хоть кого-то, хоть как-то, до того, как окончательно стать падалью.

Я искренне желаю жителям России прочувствовать на собственной шкуре вкус, запах, цвет и боль того, что они принесли нам. В полной мере.

Ростов, конечно, не Славянск, но лиха беда – начало! Колонны Евгения Кувалды Пригожина уже вышли из Ростова на оперативный простор и жгут российские вертолеты. А российские вертолеты жгут колонны Пригожина.

Я, в принципе, удовлетворен, и попросил бы только чашечку эспрессо, но этой ночью ракеты попали по городам моей страны и по моему родному городу.

Поэтому, кофе – мало, хочу горящих локаций на новом театре военных действий.

Гойда! Гойда!

Переворот так переворот!