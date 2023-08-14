Общепризнанный в Украине рупор фсб рассказал об её взгляде на всё, что связано с мирными переговорами, а также с ближайшим будущим россии. В своём изложении этого взгляда постараюсь быть лаконичным, прошу только не считать его моей собственной точкой зрения.

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Итак, ИХ версия. Мозаика ОТТУДА.

В марте прошлого года Украина была готова подписать мирный договор, приняв большинство условий россии, включая территориальные, что и было предварительно согласовано в Стамбуле.

Однако вскрывшиеся деяния российской армии в Буче перевернули и общественную позицию в Украине, и позицию Запада, ставшего ей реально помогать, после чего переговорный процесс был приостановлен.

Запад тогда взял курс на нанесение россии серьёзных ударов, и лишь его нерешительность в ноябре, когда на польскую территорию упали ракеты, объявленные украинскими, показала неготовность США к быстрой победе над рф — из опасений дальнейшей российской непредсказуемости и большего военно-политического сближения россии с Китаем.

Ещё в октябре в кремле царила паника и готовность вернуть всё, кроме Крыма, но когда стала явной американская неповоротливость, всё в москве изменилось, и теперь позицию "Крым не отдавать, а остальное можно уступить" разделяет лишь часть, хоть и достаточно большая, элит, готовых к замене путина.

С этой частью и имеют постоянные консультации наиболее активные мирные переговорщики — Салливан [и Бёрнс], представители Ватикана, а также резко активизировавшийся Абрамович.

Китай заинтересован в каких бы то ни было российских уступках меньше их всех и, вопреки заявлениям, в огромных масштабах передаёт россии дроны, а Украине их продажу резко сворачивает.

При этом сам путин делает ставку на сентябрьскую мобилизацию, надеясь собрать до 700 тысяч человек — с учётом того, что россия уже потеряла убитыми значительно больше военных, чем потеряла Украина (включая и военных, и гражданских), хотя в процентах к населению страны соотношение получается, конечно, иное.

Однако путин тяжело болен, на встречах, включая международные, его успешно заменяет двойник, на которого многие даже делают ставку, поскольку естественная смерть путина ожидается уже в этом году и на какое-то переходное время объявление о его кончине придётся отложить до согласования конкретных подробностей транзита власти между элитами.

При формальном переходе власти к Мишустину наиболее сильными выглядят позиции "партии Ковальчука" — в то время, как на Патрушева уже не ставят ввиду его нерешительности: он не рискнул подобрать корону, валявшуюся в кремле в день путча; при этом не исключается и захват власти всё тем же Пригожиным, но уже с кем-то в политической коалиции.

Переворот в данной ситуации в ближайшее время исключён, поскольку все находятся в ожидании очень скорой естественной смерти путина, близость которой всячески скрывается. Вся борьба начнётся сразу после — пока править будут сначала двойник, а потом легитимный правопреемник Мишустин.

Преимущество при этом получат те, кто формально не занимали при путине должностей, загрязнивших их репутацию на Западе, — даже, например, Кириенко уже не годится. Таким образом, курс новой властью будет взят на переговоры с этим самым Западом, вяло проходящие уже сейчас при вышеуказанном посредничестве американцев/ватиканцев и Абрамовича.

Армия в этом процессе не участвует, не помогая ему и не препятствуя, а отыскивая на уровне конкретных фигур свою нишу в ожидаемой новой ситуации.

Надежды на Трампа никто (кроме умирающего путина) не питает — ввиду его полной непредсказуемости, но в любом случае все вопросы должны быть разрешены уже в текущем году, то есть задолго до американских выборов. Включая мирный процесс с Украиной.

Чему здесь верить, а чему нет, сказать сложно. Фактом является лишь то, что спецслужбы практически открыто провозглашают именно такой прогноз. В расчёте — и совершенно явном — именно на Запад. Который информирован настолько мощно, что и без этих месседжей чему доверять — знает сам.

Возможно, кстати, что версия естественной кончины является подготовкой общественного мнения в россии (и не только!) — с целью легитимизации предстоящих событий.