Вам известно, что тараканы выживут, если случится 3-я мировая война? Их расплодилось на планете невероятное количество, как и тех идиотов, которые верят в могущество России и ее особый путь. С теми и с другими любые методы борьбы бесполезны.

Даже если вы улетите на Марс, то вскоре там окажутся тараканы и вместе с ними идиоты, которые очень скоро погубят и красную планету. "Карточная колода", доставшаяся нам в наследство от Советского Союза, не изменилась ровным счетом ни в чем. Бубновые тузы в Кремле, трефовые короли в ГосДуме и ФСБ, пиковые дамы в Совете Федераций, червовые валеты в всех органах власти. Вся эта тусовка по-прежнему и на полном серьезе считает, что весь мир должен спрашивать Москву: как нам жить дальше? Это примерно то же самое, как если бы главы ведущих корпораций и банков мира летали бы в Занзибар спрашивать у туземцев: "что там нам говорят звезды?".

Пацанам из кремлевской подворотни никак не понять – вроде бы Россия сохранила почти 90% территории СССР и даже еще прихватила, нефть – газ - алмазы есть, атомные бомбы и ракеты все еще на боевом дежурстве, так почему нас перестали уважать и бояться на Западе? Чем мы хуже СССР? Вы хуже уже тем, что ни у Брежнева, ни у Суслова, ни у Андропова не было счетов в западных банках и вилл с яхтами и самолетами в Западной Европе, не было и миллиардеров, а лишь единичные миллионеры прятались в подполье.

Этим все и объясняется. Едва успели "просохнуть следы" сурового предупреждения президента Соединенных Штатов, как за этим последовали не менее жесткие резолюции в Европарламенте – если дальше сунетесь в Украину, то отключим все, начиная от нефти – газа и заканчивая SWIFT. Бомба на дипломатической орбите рванула для Москвы нежданно-негаданно и совсем не там, где ее могли ожидать. Чехи выслали аж 20 российских дипломатов, что повергло в шок не только МИД России, но и весь истэблишмент.

После этого последовали высылки дипломатов РФ, но у же в более скромном количестве, из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Болгарии, Италии и Великобритании. Еще немножко и дело дойдет до Германии с Францией и даже разрыве дипотношений ряда стран с Россией. "Мы ведь хорошие…!, - заблеяли в Москве, - зачем вы нас обижаете?"

Все идет в тому, что политический ландшафт не только в Штатах и Канаде, начал меняться не в лучшую сторону для Москвы. В сентябре уходит из канцлеров Германии Ангелина Меркель, за ней скорее всего последует президент Чехии Земан, а в 2022 году выборы во Франции и не факт, что Макрон сохранит свою пост.

Если на все это посмотреть со стороны, то для Кремля замаячила перспектива "тушите свет". Союзников не остается нигде, кроме Кубы, Северной Кореи, Сирии и Никарагуа. Как в таком окружении "недружественного мира" можно развивать экономику, которая на 80% зависит от импорта?, - не находится ответа. Что самое поразительное, даже своя "родная" Академия Наук России заговорила о возможности распада страны на небольшие государства, из которых больше всех пострадает Москва, живущая за счет тотального контроля продажи природных ресурсов. Этих ресурсов в Москве и Московской области попросту нет. Такой отчет АН России представила совсем недавно.

Так или иначе, однако окрики из Вашингтона и Брюсселя Москва восприняла серьезно. Несмотря на крайне малую вероятность масштабного вторжения вооруженных сил России в Украину, проблема остается что на Донбассе, что в Крыму. В этой ситуации новым обитателям на Банковой следует не сидеть и не ждать у моря погоды, в "ковать железо, пока горячо" - прилагать все усилия для того, чтобы повлиять на общественное мнение Запада и заставить Москву уйти сначала из Донбасса, а потом из Крыма под угрозой ультиматума "убийственных" санкций. По другому говорить с Кремлем не получится.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.