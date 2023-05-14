Авторитет верховной власти в Кремле неуклонно падает. "Счастливого дедушку" посадили в теплую ванну и стремятся убедить его в народной любви, священном следовании населения аморфным целям войны, правильности избранного курса на уничтожение ресурсно-демографической базы России.

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Это имеет свои печальные последствия: после потери около 200 тысяч российских военных, т.е. в 3,5 раза больше, чем США потеряли за 8 лет войны во Вьетнаме, притворная кгбшная мразь скулит о "настоящей войне". В речекряке к 9 мая безнадёжный изверг разглагольствует о том, как "защитит" безопасность России и жителей Донбасса. Апокалиптические пейзажи стёртой с лица земли Марьинки, пепелище Бахмута, ракетные удары по многим другим городам Донецкой области – примеры действий "защитника". Так что молчаливому стаду стоит призадуматься, о чем кряхтит вечный хозяин российской галеры. Москвичам, питерцам, белгородцам, ростовчанам, смолянам и прочим желательно своевременно ознакомиться с особенностями путинских "защитных" мер на примере последствий вторжения в соседнюю страну. К слову, намедни в Брянской области кучно попадали "асы" Суровикина. По счастливому стечению обстоятельств в этот раз не на жилые кварталы. Но это не точно, поди знай, ведь в новостях об этом не показывают.

Оттого постепенно пробивается народная злость. Заскорузлый самодур вместе со своими приспешниками-милитаристами начинают восприниматься рассадниками всех бессмысленных скорбей. Негативная селекция дала свои результаты: никто не может хоть в чем-то быть лучше посредственности Путина, соответственно, дебилизация руководства РФ зашкаливает. Ладно, если бы простым людям жилось сносно, и жертвы были бы во имя будущего страны. Однако все совершенно иначе.

Путин хочет казаться хорошим для кого угодно, кроме ныне живущих россиян. Он заботится о гранитных плитах и бетонных истуканах, а живые люди ему безразличны. Все на радость могильным червям и конторам ритуальных услуг.Он печется о благополучии иностранных нахлебников – китайцев, индусов, африканцев, тогда как россиянам – дырка от бублика. Как показало милое общение Пескова с Пугачевой, предательство в верхах – норма. Внутренняя ничтожность лукавых поощряет бесовщину и радость от убийств, а не культуру созидания. Очень быстро весь накапливающийся гной прорвется и затопит каждый уголок страны.

Где здесь хоть какой-то элемент патриотизма? Сплошной набор его противоположностей: измена, стыд, адская алчность, презрение к судьбе рядовых солдат и вообще граждан. Вертикаль Молоха хлипенько держится на недопущении любой альтернативы, подобно пустым магазинным полкам последних лет СССР.

Не нужно быть большим провидцем, дабы разглядеть ближайшее будущее: спресовывание общества до точки сингулярности доведет до огромного взрыва. Ведущая сила, которая в условиях зачистки политического поля поднимет власть – воинствующие патриоты. Гремучая смесь участников войны, сирот и вдов "СВО", всех тех, кто понес утраты от путинской авантюры и брошен на произвол. Своими кулаками они будут сметать каждого урода в кабинетах власти: от районного держиморды до главаря в бункере. Так было с царизмом Романовых, так начиналась ноябрьская революция в кайзеровской Германии. Комитет по спасению Родины просто созрел и перезрел.

Угроза крайне серьезно начала восприниматься на уровне спецслужб. По факту патриот сейчас самый главный враг режима, которого нужно любыми средствами дискредитировать. Именно для этого существует медиа-персонаж Пригожин, который заполонил информационное пространство своими трупными перфомансами. С целью охаять патриотизм взрощен Лубянкой реконструктор Гиркин, заявивший вместе с другими отбросами о создании опереточного "Клуба рассерженных патриотов". Эти конвульсии нужны, чтобы отсрочить снос дедушки и всей его потемкинской вертикали. Но от кулаков подлинных сынов отечества антинародный режим это уже не спасет.