Партизаны "Атеш" разведали секретный ядерный объект МО РФ. Фото
Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружил секретную часть ядерного управления министерства обороны РФ. Оккупанты пытаются скрыть ее под видом обычной войсковой части.
Работает выявленный секретный объект на Тихоокеанский флот России. Подробности раскрыли в Telegram-канале "Атеш".
"Наш агент провел разведку на секретном объекте МО РФ, расположенном в городке Фокино, Приморского Края. Согласно документам, к которым наш агент получил доступ, это вч 36199, которая входит в перечень засекреченных. Данная воинская часть входит в 12 Главное Управление (ядерное обеспечение) МО РФ. Оккупанты пытаются скрыть деятельность этого объекта и распространяют легенду, что там находится вч 73750, но по факту это не так", – отмечено в сообщении.
В подтверждение своих слов в "Атеш" приводят документы, из которых следует, что военнослужащие упомянутой части получают надбавку за секретность.
"Это указывает, на то, что вч работает в интересах Тихоокеанского флота РФ", – добавили в движении.
На то, что обнаруженный агентом "Атеш" объект имеет высокую степень секретности и важен для государства-агрессора, указывает и то, что расположен он в городе Фокино, являющимся "закрытым административно-территориальным образованием".
"Вероятно, что в данной вч могут находиться баллистические ракеты, склад или распределительный пункт, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота и его стратегических подразделений. Мы продолжаем разведку стратегического объекта, а всю полученную информацию передаем Силам обороны Украины", – резюмировали в "Атеш".
Напомним, ранее в "Атеш" рассказали, что обнаружили склад с боеприпасами оккупантов на Запорожье. Его координаты партизаны уже передали Силам обороны Украины.
Также сообщалось, что россияне продолжают совершать военные преступления, прикрывая свои объекты гражданскими. В частности, оккупанты разместили военный штаб в санатории в Крыму.
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