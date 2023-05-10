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Валентин Ким
Валентин Ким
Психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации

Блог | "Парад победы" не спас Путина от позора

'Парад победы' не спас Путина от позора

У "сусідів" весняне загострення. По роботі вимушений слухати цей брєд. Що можу сказати?

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Стислий перелік основних тез:

  • вони за мир
  • вони захищаються
  • у всьому винні глобалістські еліти
  • в Україні був гос переворот
  • Україною керують західні господарі (які звичайно гірші за їхніх китайських господарів)
  • це не війна, це СВО
  • вся расія сплотилась

Загалом жодної нової тези чи ідеологеми за останні три роки не з'явилося. Кремль не еволюціонує, а лише заглиблюється у своїй хворобі.

Прямим текстом стверджується, що Росія не створює щось нове, а все глибше заглиблюється у минуле: захищає традиції, береже післявоєний розподіл влади, "чтит заветі предков" і т.д.

Технічна складова параду цьогоріч вийшла бідненькою. З танків був лише один т-34. Було декілька екіпажів ракетних комплексів, якісь нові БМП, військові броньовані автомобілі і все. Ані танків, ані артилерії, ані авіації.

Щодо іноземних президентів

Фактично Путін зібрав російський вассалітет. Прибули президенти Білорусі, Арменії, Киргизстану, Казахстану, Узбекістану та Таджикістану. І вигляд у всії цих "гостей" був не дуже святковий. Навіть взагалі не святковий. Таке враження, що Пашиняна та Лукашенко притягнули під примусом.

Фактично ця присутність демонструє сучасний російський вплив – фрагментарна присутність в Европейський частині та на Кавказі і все ще значна присутність в Середній Азії.

Загалом це був найкоротший парад за всю історію, як мені здається. І він демонструє цікаві тренди:

  1. Росії все важче збирати святкову коаліцію.
  2. Військово-технічна складова перестає бути ключовою частиною, тому що перестала бути переконливою складовою на полі бою.
  3. Кремль все глибше занурюється в минуле і в символізм минулого. Зв'язок з реальністю це перше, що страждає в таких ситуаціях.

Базові ознаки російської сучасності проявляються в таких святкуваннях, як діагностичні чинники – апеляція до минулих заслуг, наратив фортеці в облозі ворогів (які теж скопійовані з методичок минулого), штучне об'єднання населення навколо цінностей минулого людей, які до цього минулого вже не мають жодного відношення, повна відсутність реальних ветеранів (яких вже і в живих мабуть немає) і величезна кількість "ряжених". Парад Перемоги все більше перетворюється в ритуальне шоу. Але біда в тому, що учасники цього шоу твердо впевнені в його справжньості.

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