У "сусідів" весняне загострення. По роботі вимушений слухати цей брєд. Що можу сказати?

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Стислий перелік основних тез:

вони за мир

вони захищаються

у всьому винні глобалістські еліти

в Україні був гос переворот

Україною керують західні господарі (які звичайно гірші за їхніх китайських господарів)

це не війна, це СВО

вся расія сплотилась

Загалом жодної нової тези чи ідеологеми за останні три роки не з'явилося. Кремль не еволюціонує, а лише заглиблюється у своїй хворобі.

Прямим текстом стверджується, що Росія не створює щось нове, а все глибше заглиблюється у минуле: захищає традиції, береже післявоєний розподіл влади, "чтит заветі предков" і т.д.

Технічна складова параду цьогоріч вийшла бідненькою. З танків був лише один т-34. Було декілька екіпажів ракетних комплексів, якісь нові БМП, військові броньовані автомобілі і все. Ані танків, ані артилерії, ані авіації.

Щодо іноземних президентів

Фактично Путін зібрав російський вассалітет. Прибули президенти Білорусі, Арменії, Киргизстану, Казахстану, Узбекістану та Таджикістану. І вигляд у всії цих "гостей" був не дуже святковий. Навіть взагалі не святковий. Таке враження, що Пашиняна та Лукашенко притягнули під примусом.

Фактично ця присутність демонструє сучасний російський вплив – фрагментарна присутність в Европейський частині та на Кавказі і все ще значна присутність в Середній Азії.

Загалом це був найкоротший парад за всю історію, як мені здається. І він демонструє цікаві тренди:

Росії все важче збирати святкову коаліцію. Військово-технічна складова перестає бути ключовою частиною, тому що перестала бути переконливою складовою на полі бою. Кремль все глибше занурюється в минуле і в символізм минулого. Зв'язок з реальністю це перше, що страждає в таких ситуаціях.

Базові ознаки російської сучасності проявляються в таких святкуваннях, як діагностичні чинники – апеляція до минулих заслуг, наратив фортеці в облозі ворогів (які теж скопійовані з методичок минулого), штучне об'єднання населення навколо цінностей минулого людей, які до цього минулого вже не мають жодного відношення, повна відсутність реальних ветеранів (яких вже і в живих мабуть немає) і величезна кількість "ряжених". Парад Перемоги все більше перетворюється в ритуальне шоу. Але біда в тому, що учасники цього шоу твердо впевнені в його справжньості.