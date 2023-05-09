Держава, яка не може запропонувати дискусію про майбутнє, занурюється в історію: чим міцнішим стає російський авторитаризм, тим несамовитіше він святкує "пабєду".

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Докторка історичних наук Лариса Якубова дослідила, як і чому кремль маніпулював пафосом побєдобєсія. Тривалий час такого свята в ментальному просторі совка не існувало.

Перший парад перемоги відбувся 1945 р., після чого подію як таку в СРСР не відзначали, це був звичайний робочий день. Другий парад - лише 1965-го, і 9 травня знову стало вихідним днем. Третій — 1985-го. У 1990-му було проведено парад-реконструкцію: на красну площу вивели техніку воєнних часів.

Про паради перемоги знову згадали ювілейного 1995-го. Влада, наче ілюзіоніст, дістала з рукава козирного туза: населенню занепалої країни слід було повертати самоповагу. Відтоді вони проводились регулярно.

2004 р. спікер держдуми Боріс Гризлов поклав квіти до могили Сталіна: так стартувала відкрита ресталінізація. Фігура Сталіна уособлювала велич і перемогу СРСР. Смисловий ряд "перемога—диктатура—велич Росії" замкнувся.

Чим міцнішим ставав авторитаризм, тим більшого розмаху набували святкування. 2005 р. на параді вперше були присутніми президенти провідних держав світу і канцлер ФРН. У 2008-му парад вперше провели із демонстрацією бойової техніки та авіації, а у серпні її застосували на практиці — проти Грузії. Приблизно тоді ж Путін виступає на Мюнхенській конференції з безпеки, де відкрито погрожує світові.

Культ перемоги став центральною "скріпою" сучасної ідентичності росіян. По-суті, він підміняє культ війни, і став базовим смислом "русского міра".

Я тривалий час задавався питанням, чому путінізм злив в один смисловий котел російську імперію та їхніх антиподів - совєтів, які розстріляли Миколу ІІ, звівши на кістках монархії владу злиднів.

Від совка сучасні ідеологи імперіалізму взяли не лише штучний міф переможців, але й споріднену зі скрєпами люмпенську свідомість.

Від царизму разом з прапором та куркою-мутантом правнуки Дзержинського - без ніякого сорому - запозичили історію, архітектуру та колоніальні замашки.

Позолота царизму та кров комунізму зводиться воєдино сакральним насильством, і цей психоз був суттю існування імперії. Однак ЗСУ дуже вправною десакралізують головний міф федерастів, яким одного дня має прояснитися: "пафтаріть" вони вже "не смогут". Тому, можливо, їх "пук" і "безсмерний", але це має бути їх останній "пук".

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