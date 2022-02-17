Когда слушаешь заявление российских кремлёвцев, то крыша едет. Путин, например, требует от правительства резко увеличить приток иностранных инвестиций в Россию. Но делает это 14-го февраля, то есть за два дня до ожидаемого нападения на Украину. Нападения, о котором говорит весь мир. Или, например, думцы готовятся принять тот самый закон о традиционных ценностях, смысл которого, грубо говоря, в том, что "водка-лапти и балалайка" — это наши устои на века, а кто не согласен – тому двушечка. Но в этом же законе огромными буквами написано, что гражданам гарантируются свободы и права. Или существование Госдумы и СФ, где все голосуют единогласно. Хотя, они представители народа, который не единогласно думает и хочет разного.

Вот почему новость про решение Мосгордумы установить в Москве памятник Андрею Сахарову я воспринимаю как оскорбление. Ну, не может быть на корове седло! Ни к чему седло корове! Не может в полицейском государстве, где от авторитаризма уже плавно перешли к репрессиям, где почти школьнику дают пять лет лагерей за игру в "Майнкрафт" стоять памятник Сахарову. Вышинскому – да, Сталину – да, Дзержинскому – да, Ивану Грозному – тоже да, но Сахарову?

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Что есть памятник? Это такое сооружение, которое устанавливается человеку, идеалам которого следует страна, шаги и поступки которого считаются общественным идеалом, которым нужно следовать. Но если мы берём персону Сахарова и то, почему памятник устанавливается, то где тут связь? Она только в том, что Сахаров сидел в Горьком, а Навальный тоже сидит, но в лагере. Не более.

Я вспоминаю советские годы и полный Театр на Таганке. Там каждый спектакль – это была фига в кармане. Песни Высоцкого – тоже фига в кармане советскому режиму. Это я понимаю. Но почему устанавливается памятник человеку, идеи которого властью презираются – это понять невозможно. Может это тоже фига в кармане. Но кому? Потому, что когда я читаю, что за установку памятника проголосовали и московские единороссы, то вообще впадаю в тоску абсурда. В нескольких сотнях метров от Мосгордумы те же единороссы безропотно голосуют за все людоедские законы, а тут…

Где били демонстрантов? На проспекте Сахарова. Где им не дают сейчас собраться? На проспекте Сахарова.

Короче, думаю, что решили установить памятник лишь для галочки, чтобы было. Я напомню, что в Москве стоит памятник Хо Шимину. Спросите у любого москвича среднего возраста, кто такой Хо Шимин. Вряд ли кто ответит, что это "видный деятель вьетнамской освободительной борьбы с американским агрессором". Да и нужно ли, чтобы это памятник стоял сейчас, когда идеи Хо Шимина давно похоронены под нынешней капиталистической идеологией современного Вьетнама.

Так для чего же памятник Сахарову? На самом деле, только для туристов. Пусть приедут, если не боятся России и увидят, что у нас и это есть.

Кто-то скажет, что это признание заслуг академика Сахарова перед страной. А я скажу, что это шизофрения.

Не надо лгать ни себе, ни людям.

Поставьте лучше памятник Скабеевой. Это и актуально, и цветочки хочется принести.