На расее сегодня случился массовый падеж сайтов государственных структур, об этом трубит российская пресса. Что характерно, именно сегодня там началась первая фаза опускания "железного занавеса" и как уже отмечалось ранее, резкого отключения от мировой Сети не будет, а начнется "замедление трафика" по определенным направлениям. И вот именно сегодня этому "замедлению" подвергают Твиттера, а на очереди – Фейсбук.

Эти действия обоснованы тем, что соцсети отказались перенести базы данных пользователей из РФ на местные серверы, где они будут прозрачны для спецслужб. Плюс к тому, соцсети наконец начали выкидывать оттуда ядовитые аккаунты российской пропаганды, через которые ФСБ и другие подрывные органы действовали во вне. Похоже на то, что рефлексия на Западе проходит и там сносят как отдельные посты с фейками, так и аккаунты, а иногда – целые группы.

Таким образом, наносится удар по каналам боевой пропаганды РФ и те пытаются убить эти соцсети на территории РФ. Но ради объективности стоит отметить, что влияние мировых соцсетей на российское население – минимально. У них настолько промыты мозги, что изменения приняли необратимый характер и даже фильмы про Путинские дворцы там не имеют никакого эффекта. Даже если сейчас кто-то выложит видео с актами педофилии или зоофилии, с участием Путина, то и это не даст никакого эффекта.

Возможно, эти операции по "замедлению трафика" стали триггером, запустившим те мероприятия, которые назрели и перезрели, а самое интересное – были анонсированы в недавней статье Нью-Йорк Таймс. Там было сказано о том, что кибервойска США намерены осуществить адекватные действия в ответ на вторжение хакерских групп из РФ в сети федеральных учреждений страны. И вот похоже на то, что это началось, поскольку пресса там пишет вот что:

"Сайты ряда государственных органов РФ недоступны в среду днем. В частности, не открываются сайты правительства, Кремля, Следственного комитета, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Совета безопасности, Минпромторга. Сбой наблюдался также на сайтах Госдумы и МВД, однако их работа была восстановлена. Ранее в среду пользователи сообщили о сбое в работе интернет-оператора "Ростелеком".

В общем, это выглядит именно так, как предупреждало американское издание. Теперь за поребриком на своей шкуре ощутят то, что они делали долго и безнаказанно. Оно ведь правильно сказано о том, что сколько веревочке не виться, а у ослика – все равно длиннее. Ну а Кремль, усами Пескова, как всегда выдает басни имени товарища Крылова, в стиле "Мартышка и очко":

"Я читал об этих сообщениях. Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования, но, возможно, [произошли] какие-то сбои. Наверное, Минсвязи даст какие-то пояснения. Пока не имеем информации на этот счет".

Это значит, что там не ожидали, что такие анонсы все же перейдут в практическую плоскость и не подготовили нужного заявления для прессы. Просто Песков, как всегда, хлопал своими расширенными зрачками и нес что-то в стиле "А хто его знает, товарищ майор!" Ну а мы пока очень осторожно попытаемся дать себе ответ на вопрос: "Наконец началось?"

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