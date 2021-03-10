Падеж сайтов: нанесен удар по каналам российской пропаганды
На расее сегодня случился массовый падеж сайтов государственных структур, об этом трубит российская пресса. Что характерно, именно сегодня там началась первая фаза опускания "железного занавеса" и как уже отмечалось ранее, резкого отключения от мировой Сети не будет, а начнется "замедление трафика" по определенным направлениям. И вот именно сегодня этому "замедлению" подвергают Твиттера, а на очереди – Фейсбук.
Эти действия обоснованы тем, что соцсети отказались перенести базы данных пользователей из РФ на местные серверы, где они будут прозрачны для спецслужб. Плюс к тому, соцсети наконец начали выкидывать оттуда ядовитые аккаунты российской пропаганды, через которые ФСБ и другие подрывные органы действовали во вне. Похоже на то, что рефлексия на Западе проходит и там сносят как отдельные посты с фейками, так и аккаунты, а иногда – целые группы.
Таким образом, наносится удар по каналам боевой пропаганды РФ и те пытаются убить эти соцсети на территории РФ. Но ради объективности стоит отметить, что влияние мировых соцсетей на российское население – минимально. У них настолько промыты мозги, что изменения приняли необратимый характер и даже фильмы про Путинские дворцы там не имеют никакого эффекта. Даже если сейчас кто-то выложит видео с актами педофилии или зоофилии, с участием Путина, то и это не даст никакого эффекта.
Возможно, эти операции по "замедлению трафика" стали триггером, запустившим те мероприятия, которые назрели и перезрели, а самое интересное – были анонсированы в недавней статье Нью-Йорк Таймс. Там было сказано о том, что кибервойска США намерены осуществить адекватные действия в ответ на вторжение хакерских групп из РФ в сети федеральных учреждений страны. И вот похоже на то, что это началось, поскольку пресса там пишет вот что:
"Сайты ряда государственных органов РФ недоступны в среду днем. В частности, не открываются сайты правительства, Кремля, Следственного комитета, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Совета безопасности, Минпромторга. Сбой наблюдался также на сайтах Госдумы и МВД, однако их работа была восстановлена. Ранее в среду пользователи сообщили о сбое в работе интернет-оператора "Ростелеком".
В общем, это выглядит именно так, как предупреждало американское издание. Теперь за поребриком на своей шкуре ощутят то, что они делали долго и безнаказанно. Оно ведь правильно сказано о том, что сколько веревочке не виться, а у ослика – все равно длиннее. Ну а Кремль, усами Пескова, как всегда выдает басни имени товарища Крылова, в стиле "Мартышка и очко":
"Я читал об этих сообщениях. Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования, но, возможно, [произошли] какие-то сбои. Наверное, Минсвязи даст какие-то пояснения. Пока не имеем информации на этот счет".
Это значит, что там не ожидали, что такие анонсы все же перейдут в практическую плоскость и не подготовили нужного заявления для прессы. Просто Песков, как всегда, хлопал своими расширенными зрачками и нес что-то в стиле "А хто его знает, товарищ майор!" Ну а мы пока очень осторожно попытаемся дать себе ответ на вопрос: "Наконец началось?"
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