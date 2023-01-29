Многие сейчас спорят о том, как так вышло, что огромная страна стала по факту страной-маньяком, страной-чикатило, населенной людьми не мыслящими себя без насилия и убийств. Вопросы, что делать и как возвращать целый народ в человеческое состояние, пока даже не возникают, так как осознать расчеловечивание целой нации не просто.

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Понятное дело, что нельзя говорить о 100 процентах населения россии, как о аморальной сущности, заменившей гомо- сапиенса, но, такое право дает наличие на территории россии критического большинства тех, кто поддерживает политику кремля и путина в части уничтожения людей.

Пишу именно людей, так как, если проанализировать всю политику россии, кремля и путина, то становится ясно, что им все равно кого убивать, они не щадят ни своих, ни чужих. В кого ткнул кремль информационной иглой и назвал "врагом россии и россиян", того и будут убивать. Кого выбрал в жертву даже в средине своей страны, тот будет принесен в жертву, не важно русский ли, россиянин ли. Русские просто ненавидят, им даже повод не нужен.

Они не осознают, но потребность умирать и потребность убивать существуют в них на генетическом уровне, как потребность дышать. Иногда мне кажется, лиши русских насилия, крови, унижения, страха и они просто вымрут без естественной среды обитания, без удовлетворения естественных потребностей.

Если русских закрыть в средине своей страны, через неделю там начнутся погромы. Они просто будут строить для себя гетто, тюрьмы, придумывать правила и законы, чтобы страдать, унижать, убивать, наслаждаться силой и смертью.

Когда-нибудь этот феномен будут изучать психологи, психиатры, социологи, дадут красивые названия этой болезни, потребности, возможно даже найдут лечение или методы сдерживания, не знаю. Пока мы наблюдаем страшную клиническую картину в размерах целой страны и ее народонаселения.

Еще на Донбассе в 2014-м, когда русские только начинали оккупацию, мы удивлялись тому, как они запрограммированы на смерть на подсознательном уровне. Все русские говорили "умрем во имя россии, путина, ссср, новороссии", никто из них не говорил "будем жить, чтобы создать, построить". Нет, только разрушим и умрем.

Возможно, эта потребность умирать, заложена в русском человеке изначально. Ведь, если посмотреть на историю московии, московского улуса, московского княжества, как и на историю ссср, российской федерации, это бесконечная череда войн, уничтожения своих же людей в этих войнах, бессмысленная череда трагедий, миллионы смертей во имя сталина, ленина, ссср, светлого никогда.

Уничтожали всех, умных, талантливых русских, татар, евреев, украинцев, грузин….Потом менее талантливых. Потом просто всех.

Уничтожали доносами, законами, войнами, ядами, каннибализмом, ГУЛАГами, стройками века, очисткой рядов от врагов народа, борьбой с призраками капитализма.

И если посмотреть на историю ссср и современной россии, окажется, что ни один из придуманных россией и сссрией врагов не уничтожил и не убил столько русских, как сама власть, сами русские.

То, во что превратилась россия и россияне, итог 100-летнего обесчеловечивания, обесценивания жизни, которое проводила советская власть, власть охлоса и люмпенов.

Революция 1917-го года, это, по сути, охлократия, где к власти пришли малообразованные маргиналы, уничтожившие весь цвет русской интеллигенции под видом классовой борьбы. Классовый враг для люмпена был человек разумный, грамотный, читающий, знающий языки.

Я все время вспоминаю о том, что во время Майдана и в 2014-м в первые месяцы оккупации, тех, кто поддерживал Майдан и Украину русские и коллаборанты Донбасса называли "свидомые", "свидомиты". Слово "свідомий", что переводится на русский, как разумный, стало оскорбительным по мнению люмпена россии и Донбасса.

Вдумайтесь, если вы разумный – свідомий, вы враг. Думать, означало быть врагом простых людей.

Именно по этому принципу советские люди и уничтожали все: культуру, образование, искусство, обесценивали жизнь, знания.

Вспомните, как гордился советский человек, что скурил букварь в первом классе за школой. А как с гордостью говорили "купил диплом". А как раздавали дипломы об образовании рабочему классу вне его знаний, главное, чтобы по комсомольской путевке и рекомендации. А подмена понятия "культуры" на натянутые строевошаговые утренники-концерты. А вот это "советский человек в театры не ходит".

Если оценить все нарративы ссср, мы выйдем на то, во что превратилась россия: серую аморальную толпу, стадо с инстинктами на уровне пищеварительной цепочки, воровитое, подлое, лживое, услужливое население, готовое убивать, насиловать и грабить.

В этой войне россияне положат миллионы. Это убитые, раненные, которые никогда не смогут жить полноценной жизнью, спившиеся от постравмата, спившиеся женщины и дети, выросшие в неполных семьях.

Эта война удовлетворяет все потребности россиян. Понимаете? Все! Путин и кремль дали россиянам то, что обговаривалось годами на кухнях: убивать, грабить, насиловать.

Если бы упала в феврале 2022 года Украина, русские уже бы с наслаждением убивали поляков, эстонцев, латышей, латвийцев, чехов, болгар, немцев, финнов… до последнего русского или до последнего живого человека на земле.

Это их потребность. Мечта. Это их воздух и еда.

100 лет милитаризации, 100 лет уничтожения разумных, 100 лет насаждения античеловеческой идеологии, 100 лет страха перед своим же народом и государством, 100 лет мечты отомстить всем, кто живет по-другому, 100 лет ненависти ко всем, кто живет по-другому.

Мы не изменим это. Не сделаем их лучше. Никто не сможет. Слишком долго работала машина пропаганды. Слишком долго они безнаказанно убивали.

Посмотрите, сколько русских-россиян живет в США, Эстонии, в общем, по разным странам, успешным, сытым, защищенным странам, где уровень жизни, космос по сравнению с россией, и критическое большинство этих экс-русских и экс-россиян хотят жить в ссср, хотят отомстить той стране, где они живут, утянув ее на дно совкизма.

Страшное социальное явление. Даже страшнее, чем гитлеризм-фашизм, поскольку рашизм впитал в себя все, что было в гитлере и сталине, фашизме и коммунизме. Не только впитал, он кристаллизировал это, огранил, обточил, придал завершенную идеальную форму.

Русские имеют две функции: умереть или убить. И если их запереть внутри своей страны, чтобы они боялись из нее высунуть голову, они начнут убивать сами себя.

Новости из россии (дословная цитата): "В Краснодарской школе учитель выпорол ремнем двух школьников. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Владислав Дорофеев, проходя мимо класса, услышал, что там довольно шумно. Войдя в класс, он обнаружил что школота, по неизвестной причине, вместо того, чтобы впитывать знания, занимается неизвестно чем, а именно резвится, верещит и веселится. Это обстоятельство сильно огорчило Дорофеева, и он решил, что пришла пора воспитать из школоты настоящих, почтительных, трудолюбивых и прилежных учеников. Он вызвал к доске двух школотронов, которые больше других его выбесили, и приказал повернуться к нему задом, а к классу передом, немножко наклонится и приготовить свои афедроны к испытанию.

Удивительно, но современные дети, воспитанные в духе свободы и демократии, знающие о своих правах, безоговорочно подчинились этому, чуточку спорному требованию, и действительно добровольно подставили свои задницы под ремень. А Дорофеев видимо увлекся экзекуцией, и провёл порку без всякого снисхождения, он порол школьников ремнём, так, что первый школьник взвизгивал после каждого удара, и жалобно потирал ушибленные места. Второй школьник прошел испытание молча, то ли у него был высокий болевой порог, то ли экзекутор притомился, то ли штаны были с меховой подкладкой, по видео это выяснить не представляется возможным. За поркой наблюдал весь класс, детишки вскрикивали при каждом ударе, то ли от сладкого ужаса, то ли от восторга при столь необычном зрелище.

Корреспонденты телеграм канала обещают следить за дальнейшим развитием этой истории, и держать общественность в курсе событий. Войдет ли порка школоты в привычных обиход краснодарских школ, или столь резкого и дерзкого учителя окоротят вышестоящие чиновники".

Не спешите приходить в трепетный ужас, говорить о правах человека, булинге, насилии и всем таком, что понимает среднестатистический житель среднестатистической цивилизованной страны.

Я даже не буду расставлять акценты в описанном ужасе, так как новость имеет продолжение.

Дословная цитата: "Школьники вступились за педагога, выпоровшего шестиклассников за "буйство" в кабинете. Ученики школы № 4 в Усть-Лабинске требуют вернуть учителя, потому что он "достоин своего уважения и понимания". Школьники считают, что замдиректора по учебно-воспитательной работе Владислав Дорофеев правильно и разумно применил к детям ремень в воспитательных целях. Дети подтвердили объяснения педагога, что "всё это было "шуточно", ведь бил он вдвое сложенным ремнём, будто "по заднице погладил"".

К педагогу нет претензий ни у родителей наказанных детей, ни у самих детей, хотя после поднятой журналистами-провокаторами шумихи, ему пришлось уволиться, а школьники выступают за восстановление педагога на работе, поскольку "по закону, вроде как, педагог и не прав, но жестокого обращения не было, это было маленькое шоу-наказание, которое понравилось всем ученикам".

Да, на россии нормально проявлять неуважение к детям. Согласно российским нарративам, дети, это не полноценные члены общества, поэтому не имеют права на свободу, уважение, права, а только имеют обязанности по отношению к родителям и учебным заведениям.

"Школота" – собирательно-презрительный образ и общепринятое на россии слово, обозначающее ученика, сборное от слов "школа" и "сволочи". Школотой принято считать школьников, включительно до 11 класса – существо недоразвитое, тупое. Слово школьник в большинстве случаев заменяют на слово школота, как более приемлемое ругательное прилагательное.

Агрессия в школах россии, как по отношению дети-дети, дети-учителя, учителя-дети, нормальное явление. Пару лет назад в Ростовской области прошел флеш-моб "опусти училку", когда школьники подмешивали учителям в конфеты или напитки синтетические наркотики перед уроком, угощали, а потом снимали на видео, которое становилось вирусным, неадекватное поведение учителей. Очень популярны в школах "игры" "училку на бутылку". Ученики пишут заявление о сексуальных домогательствах учительницы с целью отправить ее в СИЗо или тюрьму, где за это время ее на-его насилуют зеки.

Избиение, булинг детей детьми в школах, особенно по национальному или религиозному признаку на россии норма. Межнациональные школьные конфликты между детьми всегда перерастают в межнациональные конфликты уже между их родителями.

Также в школах россии высокий процент изнасилований школьников школьниками.

Школы россии милитаризированы и религолизированы настолько, что для детей в порядке нормы лояльное отношение к оружию, исламистам, террористам, что приводит к ежегодным вооруженным терактам при участии школьников или экс-выпускников.

Насилие в школах со стороны учителей по отношению к детям, считается воспитательным процессом и родители, как правило, не вмешиваются или встают на сторону учителей.

Любой конфликт в школах тут же порождает в обществе волну поддержки именно стороны силы. Например, в одной из школ, где ученики обвинили учительницу в сексуальном домогательстве, а потом все же признались, что это была игра, педколлектив и родители, после того, как учительница и ее адвокат подали встречные иски о защите чести и достоинства, обвинили ее в булинге детей и "не умении реагировать на шутки".

Директора школы, которая избила девочек-мусульманок за ношение платка в школе, сделали чуть ли не национальной героиней, которая "поставила на место черных".

Процитирую материал от 10 июня 2011 года от ВВС: "Сегодня в России, по данным социологических исследований, от 20 до 40% российских школьников подвергаются насилию со стороны учителей. Причем детские конфликты все чаще становятся предметом разбирательств со стороны правоохранительных органов и судов.

Родители второклассника ульяновской школы № 22 Сережи Макарова на этой неделе подали в суд на классного руководителя и директора учебного заведения.

С каждого из ответчиков они требуют по одному миллиону рублей в качестве компенсации причиненного морального ущерба.

В отношении учительницы начальных классов, с которой начали судебную тяжбу родители, уже возбуждено уголовное дело.

Педагог подозревается в избиении девятилетнего Сережи прямо во время урока на глазах сверстников толстым учебником.

Мама мальчика утверждает, что после такой "воспитательной работы" ее ребенок угодил на больничную койку с сотрясением головного мозга.

Впрочем, сама педагог Лилия Халилова заявила, что мальчика не избивала.

Кроме того, на защиту учителя встали родители одноклассников Сережи Макарова, считающие, что Халилову обвинили несправедливо.

По мнению экспертов, опрошенных автором, современная школа в России стремительно превращается в "поле боя".

Одни полагают, что виной всему сами дети, которые стали чересчур развязными и дерзкими, другие придерживаются мнения, что в учителя стали попадать случайные люди".

Я посоветую читателям ознакомиться с этим материалом полностью, чтобы понять, кто такие русские, и почему война не окончиться без полного разгрома российской системы, а не в момент выхода ВСУ на украино-российские границы.

Чтобы понять, откуда берутся российские "сволочи", готовые идти на фронт и убивать, достаточно посмотреть истории о насилии в российских школах:

— в Воронеже в школе №103 на уроке русского языка, учительница рассказала четвероклассникам о проблемах неполных семей. На ролике, который записали дети, учительница говорит, что в "обычной семье" есть и папа, и мама, и только в такой семье ребенку уделяют необходимое внимание. Если родители разведены, то "мать не знает, на какую ногу встать, то ли на работе работать, то ли за ребенком ухаживать, мужика нет — все на ней, она уже не знает, к какому бы мужику пристать". Учительница подчеркивает, что девочка начинает вести себя "точно так же, как ее мама с другими мальчиками, мужчинами постарше", потому что "других условий не видела, она не знает, как ей выживать". После этого девочек из неполных семей в школе стали называть проститутками и пытались изнасиловать.

— в ноябре 2021-го педагог престижного лицея в Нижнем Новгороде пугала учеников расстрелом за то, что они не сделали домашнее задание, получили плохие оценки и просили о пересдаче. Но от педагога услышали: "Вас осталось только к стенке поставить и расстрелять, тогда будет домашнее задание… так как дети превращаются неизвестно во что под влиянием Запада и скоро станут "средним полом". "Вот и будете дебилами, как за границей. Ни мужчин, ни женщин", — подытожила учитель". Унижение условного "Запада" и условной Европы" необходимое в учебном процессе звено, именно поэтому критическое большинство россиян уверены, что россия самая умная страна с высокими технологиям, а весь Запад и Европа, это нищие, глупые люди без пола, жилья, которые живут только за счет проституции и сбора мусора.

— в декабре 2021-го в городе Березовский опять же Свердловской области учительница ударила по лицу ученика шестого класса и порвала его тетрадь из-за того, что мальчик не сдал тетрадь и вместо этого играл на телефоне, также он обращался к учительнице на "ты".

— в селе Любовь Забайкальского края восьмиклассник, увлекающийся историей, вступил в дискуссию о наполеоновских войнах с преподавателем, который трактовал историю по своему усмотрению. Учитель истории (до последней аттестации — трудовик) оскорбился и назвал подростка "слишком умным", "шавкой", "букашкой", а так же доложил о "антироссийском историческом еретике" директору. Директор, естественно, встала на сторону коллеги и предъявила семье ученика ультиматум: или ищите другую школу или за каждый урок истории платите — вход в кабинет строго с квитанцией из бухгалтерии, намекнув на возможные проблемы с аттестатом, если ученик не научится "уважать старших".

Не отстают от детей и их родители. Основной посыл, сформировавшийся в обществе "учитель получает деньги, значит, он за все отвечает и обязан". За что отвечает учитель и что обязан, решает каждый родитель индивидуально. Педагоги россии сообщают о страшных и кардинальных изменениях в обществе, сообщив, что родители позволяют себе при детях выяснять, почему у их детей "тройка", говорят с педагогами на повышенных тонах, выказывают претензии, хамят, угрожают расправой, бьют, по любому поводу пишут жалобы в вышестоящие инстанции и намеренно ищут компромат на учителей в их аккаунтах в соцсетях, чему учат своих детей.

Не понятно, почему это удивляет педагогов россии, ведь родители сегодняшних детей, это вчерашние ученики.

Скандалы в российских школах, насилие учителей над учениками, это тренд российских новостей. Но, на самом деле, это показатель системной работы по обнулению человека, его жизни, ценности жизни, выработка травы жертвы, фактически, это дрессура по методу "собаки павлова" – бояться, знать свое место, быть готовым к насилию и смерти.

Что вырастает из этих детей, вы можете посмотреть в видеороликах о пленных россиянах или же видеороликах самих россиян, которые идут на войну: малограмотные, ненавистные, неряшливые чмони удивляются уровню жизни в Украине, бытовой технике, ухоженным городам и селам, ненавистно пишут "кто дал вам право так хорошо жить".

Я почала цю статтю російською мовою лише для того, щоб її прочитали в ОРДЛО та мати змогу надати цитати, пряму мову, бо у перекладі, в ОРДЛО вважають, що такі статті є фейком, бо ж на росії люди не розмовляють українською. Так, особливості інформаційного фронту, розумні зрозуміють.

А ось закінчити я планую зверненням до нас, українців, бо цей матеріал вартий того, щоб проаналізувати.

Ми вже розуміємо, що росія – країна насильства, що продукує у світ насильство. Світ ще починає це розуміти. Наслідки цього розуміння важкі, кроваві, але важливі.

Зупинити це всередині росії неможливо, якщо там не буде встановлено зовнішнє управління після повного засудження та затримання всіх російських злочинців, винних у війні в Україні.

Зупинити витік цього гною в світ можна тільки повним виключенням росії з міжнародних інстанцій, визнанням рашизма загрозою нарівні з фашизмом, засудженням російських злочинців і народу росії міжнародним трибуналом, визнанням росії країною терористом з повною забороною для всіх країн приймати у себе росіян, тотальна санкційна політика щодо росії та її громадян.

Для нас ця непедагогічна поема теж має стати уроком. Уроком того, наскільки важлива освіта в країні. Ми повинні усвідомити, що освіта найважливіша з фундаментальних основ для побудови сильної, правової, моральної, цивілізованої держави. Зрозуміти, що саме освіта закладає всі фундаментальні підстави для майбутніх перемог люмпену, охлосу, популістів чи демократів та націоналістів.

В школах має зникнути, як явище "фізрук англійського язика", "трудовик-історік", "вчитель української мови-біолог", ніяка атестація та курси ЄШКО не можуть мати перевагу перед дипломом та профільною освітою. В закладах освіти має бути введено щорічне ЗНО для вчителів, на результати якого вони чи педрада міста, району не можуть мати вплив. В закладах освіти мають працювати психологи не тільки для дітей, а й для вчителів, щоб уникнути професійного вигорання. Освіта має позбутися усього, що в ній є радянського.

Я є свідком того, як у сільських школах свідоцтво та атестат видаються майже неписьменним дітям, які просто числяться у школах, без відвідування. Вчителі прикривають відсутність дітей у школах, щоб не втратити зарплатню.

Треба визнати, що у нас існує проблема економічної, юридичної грамотності населення, яка закладається зі школи. Тому більшість населення, навіть молоді, не знає Конституцію, обов’язки президента, ВРУ, формування бюджету України, я вже не кажу, про банальні обов’язки та права держави та Громадян. Покоління, що не може розрахувати бюджет родини, ніколи не зрозуміє необхідність сплати податків та формування бюджетної політики країни.

Будь-яка відміна чи скорочення програм оцінювання знань (ЗНО, ДПА), це є злочин перед майбутнім країни, як й відсутність в обов’язкових предметах історії України. Встановлення вікового порогу для вчителів, бо, от ви знаєте, ми з дітьми пройшли травматичний етап "78 річний "трудовик-історік"" з яким ми робили дерев’яні граблі протягом 3-х років навчання, але онукам я б такого не хотіла. Реформа освіти має бути реальною, сучасною, європейською.

Стосовно насилля у школах… знаєте, це явище зникає в Україні, й зникає саме у тих освітніх закладах, де працюють вчителі, які вже не мають у собі радянської отрути. Але, поки ми пишемо слово "зникає", а не "зникло", це має бути пропрацьовано сотні разів.